Gobierno de Tonantzin Fernández refuerza jornadas de limpieza en juntas auxiliares

Arlette Hernandez

Con el objetivo de fortalecer la limpieza de los espacios públicos y contribuir al bienestar de las y los habitantes de la comunidad, el Organismo Operador del Servicio de Limpia de San Pedro Cholula realizó de manera exitosa una jornada de recolección de residuos sólidos en la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, como parte de las acciones del programa “Barriendo tu Calle”.

Durante esta jornada, personal del organismo recorrió un total de 15 calles, atendiendo de manera puntual las necesidades de limpieza de la zona. Entre los puntos intervenidos se encuentran el Módulo Expositor, con cobertura en cuatro calles; 14 Poniente; Privada de la 14 Poniente; 2da Privada de la 15 Norte, también con atención en cuatro calles; además de vialidades como Tlahuapan, Tecali, Paso del Venado, Privada Paso del Venado, Diagonal Juárez y Tehuacán.

Cabe recordar que el programa “Barriendo tu Calle” tiene como propósito acercar servicios de limpieza a las juntas auxiliares y diferentes puntos del municipio, manteniendo espacios públicos en mejores condiciones para las familias cholultecas.

En este sentido, se reitera el compromiso de continuar visitando y atendiendo el resto de juntas auxiliares durante lo que resta del año y el siguiente, así como invitar a la ciudadanía a mantenerse en comunicación con el organismo para atender cualquier necesidad relacionada con los servicios de limpieza y recolección.