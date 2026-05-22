Reafirma Tonantzin Fernández compromiso con la educación y el bienestar infantil.

Gobierno de puertas abiertas atiende solicitud de la comunidad escolar del CELMA.

Como parte de su compromiso con el desarrollo integral de las y los menores de San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, realizó la entrega de una nueva zona de juegos para las y los alumnos del Centro Escolar Licenciado Miguel Alemán (CELMA).

Al respecto, la directora de la institución, Liliana Castillo, agradeció a la presidenta municipal por atender esta petición realizada de manera conjunta entre docentes y madres y padres de familia, ya que los juegos llevaban años sin ser intervenidos y algunos de ellos ya eran obsoletos para el uso de las y los menores.

Por su parte, Tonantzin Fernández aseguró que para su administración es fundamental brindar espacios seguros de juego y esparcimiento para la niñez cholulteca. Asimismo, destacó que esta entrega responde a una solicitud hecha por el comité de madres y padres de familia, reflejando la cercanía y atención permanente que mantiene su gobierno con la ciudadanía.

Al tomar la palabra, Areli Arrieta, madre de familia del preescolar del CELMA, agradeció a la presidenta municipal por tomar en cuenta su solicitud y la del comité, señalando que ahora las y los niños contarán con un espacio adecuado para complementar sus actividades escolares mediante la convivencia y el esparcimiento.

Finalmente, se llevó a cabo el corte de listón de la nueva zona de juegos, permitiendo que las y los menores disfrutaran de las nuevas instalaciones, las cuales evidencian la necesidad que existía de rehabilitar este espacio y renovar los módulos de juegos donados por la presidenta municipal.