Tradición ancestral: Ariadna Ayala invita a la Feria del Mezcal y del Pulque en Atlixco

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Atlixco se prepara para la realización de la 5ª Feria del Mezcal y del Pulque, evento que fortalece la promoción de las tradiciones, la cultura y el trabajo artesanal de las y los productores de la región.

Será del 5 al 7 de junio de 2026 que el Centro de Convenciones de Atlixco se llenará con aromas y sabores de estas bebidas ancestrales.

A través de sus canales oficiales, el Ayuntamiento de Atlixco y el comité organizador dieron a conocer los resultados de la convocatoria correspondiente a esta edición, por lo que invitaron a las y los interesados a consultarlos.

La feria del mezcal y del pulque se ha consolidado como un importante espacio de impulso para productores locales, además de contribuir al fortalecimiento del turismo y a la preservación de la identidad mezcalera y pulquera que distingue a Atlixco.

Durante la edición 2025, la Feria del Mezcal y del Pulque de Atlixco registró una asistencia superior a 13 mil visitantes y generó una derrama económica aproximada de 5.2 millones de pesos, consolidándose como uno de los eventos turísticos y culturales más importantes de la región, fortaleciendo con ello la proyección económica y cultural de Atlixco, informó Ariadna Ayala.