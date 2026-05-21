Trabajo conjunto ha permitido reducir índices delictivos en el estado: Armenta

-El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que en su administración no hay complicidad ni impunidad.

-Representantes de la Iniciativa Privada reconocieron la voluntad del gobernador para fortalecer la seguridad y construir la paz.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- A 524 días de la administración estatal y gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas, en línea con la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, los índices delictivos registran una importante disminución en Puebla, puntualizó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Al asistir a la Segunda Sesión de la Comisión Permanente entre Gobierno Municipal y sector empresarial, Universidades, Organismos de la Sociedad Civil y Sindicatos, que preside el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, el gobernador reafirmó que en el estado no hay omisión, complicidad ni impunidad.

El titular del Ejecutivo estatal informó que desde el primer día, se trabaja para construir la paz de manera integral a través de diferentes acciones como el Programa Puebla Segura que opera con drones de detección térmica, helicópteros, binomios caninos, sistemas de telecomunicación y radiocomunicación, además de patrullajes conjuntos con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

Resaltó la detención de más de 9 mil presuntos delincuentes. Gracias a estas acciones coordinadas se detuvo a los integrantes del grupo delincuencial de “El Bukanas”, que cometía delitos como robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios. Destaca la reducción de 2.1 por ciento en 17 delitos de alto impacto, durante el primer cuatrimestre del 2026 en comparación con el mismo periodo del 2025.

El gobernador sostuvo que su gobierno actúa sin complicidades y con responsabilidad plena frente a la delincuencia. Informó que, durante el primer trimestre del año en plena coordinación con la DEFENSA, Marina, Guardia Nacional y las policías municipales, lograron desarticular una red dedicada al robo de hidrocarburos. Como resultado de las acciones contra este delito, Petróleos Mexicanos (PEMEX) entregó al Gobierno del Estado material AC20 para rehabilitación de vialidades.

En materia de protección a las mujeres, el gobernador Armenta Mier destacó que Puebla pasó del lugar siete al lugar doce nacional en incidencia de feminicidios. Precisó que el nuevo modelo de seguridad permitió descentralizar la Fiscalía General del Estado (FGE) y establecer las Casas Carmen Serdán, espacios especializados con médicas legistas y peritas mujeres para brindar atención integral.

En este sentido, indicó que más de 250 mil personas recibieron atención en estos centros, acción que permitió una disminución del 66.6 por ciento en feminicidios. Añadió que, como lo establece la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Estrategia Nacional de Seguridad al atender las causas y fortalecer las acciones con el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, mediante coordinación institucional y trabajo conjunto entre municipios.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, afirmó que una prioridad consiste en fortalecer el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) para mantenerlo equipado y en óptimas condiciones. Informó la instalación de 116 cámaras de vigilancia en el tramo Tlahuapan-Esperanza y destacó los resultados del operativo Cero Robos en coordinación con la Guardia Nacional. Enfatizó que, en la construcción de la paz, es necesaria la participación de todos los sectores.

En su intervención, las y los empresarios resaltaron la voluntad del gobernador Alejandro Armenta Mier para fortalecer la paz. La presidenta en Puebla de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Beatriz Camacho hizo un llamado para consolidar la seguridad en la zona metropolitana.

Por su parte, el presidente del Club de Empresarios Puebla, Antonio Yitani Macisse, resaltó la coordinación del Gobierno del Estado con municipios, organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada para garantizar el bienestar social.