SSP confirmó hallazgo del cadáver de Blanca Vázquez en Tlaxcala  

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez Gonzalez confirmó el hallazgo de una mujer sin vida en Tlaxcala.

En entrevista, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizará las pruebas, para determinar si se trata de Blanca Adriana Vazquez, quien desapareció tras ingresar a presunta clínica de belleza en Calzada Zavaleta.

Dijo que la FGE realiza la investigación en coordinación con su homóloga de Tlaxcala, en conjunto harán los exámenes periciales.

No obstante, por la FGE Puebla, la identidad ya se confirmó, la mujer fue arrojada a una zanja con agua.