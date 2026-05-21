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Dos heridos tras explosión de gas en San Aparicio

By Roberto Desachy / 21 mayo, 2026

Erika Méndez

Dos heridos dejó explosión por acumulación de gas en San Aparicio, en Puebla capital.

La coordinación estatal de Protección Civil informó que los lesionados recibieron atención médica y después fueron trasladados a un hospital.

En tanto, el personal realizó revisiones al tanque de gas, para descartar riesgos adicionales en la población.

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