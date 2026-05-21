Dos heridos tras explosión de gas en San Aparicio

Erika Méndez
Dos heridos dejó explosión por acumulación de gas en San Aparicio, en Puebla capital.
La coordinación estatal de Protección Civil informó que los lesionados recibieron atención médica y después fueron trasladados a un hospital.
En tanto, el personal realizó revisiones al tanque de gas, para descartar riesgos adicionales en la población.
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