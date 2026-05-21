Funcionarios y árboles viejos ponen en riesgo a vecinos de Huauchinango

Desde Puebla

Huauchinango, Pue. — Vecinos de la Avenida de la Revolución denunciaron que en lugar de encontrar una solución a su problema, recibieron pretextos e intimidación por parte de funcionarios municipales, todo porque solicitaron el derribo o poda de árboles añosos que representan un grave peligro para las familias de la zona. El riesgo aumenta en temporada de lluvias y por los fuertes vientos que azotan la región, ante la posibilidad de que los ejemplares se caigan y causen una tragedia.

Los habitantes han solicitado durante varios meses que se atienda esta situación, ya que los árboles están ubicados muy cerca de sus viviendas. Este miércoles, alrededor de las 11 de la mañana, llegó personal de Protección Civil municipal para revisar el riesgo y buscar una solución antes de que inicien las precipitaciones. Poco después se presentó también el Director de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Municipio, Arturo Galicia Zamora, acompañado de una colaboradora.

Al revisar los ejemplares que ya se encuentran en condición de riesgo, el funcionario manifestó que no es posible podar ni derribar los árboles, ya que se requieren realizar diversos estudios para poder tomar alguna decisión. Ante la pregunta de los vecinos de por qué hace nueve años se retiraron otros árboles en el mismo lugar por el mismo motivo, el director mostró molestia y señaló que los habitantes no debían indicarle qué hacer, argumentando que él es el experto en la materia.

Ante esta actitud, los vecinos manifestaron su rechazo y responsabilizaron al funcionario por los daños o pérdidas humanas que pudieran ocurrir en caso de que algún árbol se caiga y afecte viviendas o personas. Solicitaron la intervención del del presidente municipal, Rogelio López Angulo, para que se designen personas capacitadas en estas áreas, ya que señalaron que las dependencias correspondientes funcionan solo de nombre y sus titulares son prepotentes e incapaces de realizar su trabajo.

Además, los vecinos denunciaron que el funcionario se molestó cuando ellos grababan lo que ocurría, argumentando que no se le podía grabar sin su consentimiento, olvidando que se trata de servidores públicos y que la ciudadanía tiene derecho a conocer sus actuaciones.

La comunidad ha criticado también la designación de personal no especializado en puestos clave: mencionaron que el titular de Protección Civil municipal Rafael Rodríguez Guevara es profesor de Educación Física y no cuenta con conocimientos en el área que desempeña, situación que a su juicio ha generado riesgos y posibles tragedias por falta de preparación y negligencia.