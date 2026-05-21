Municipio de Amozoc reprueba agresión a estudiantes del Bachillerato Francisco I. Madero

Staff/RG

Ante el video que circula en redes sociales, donde se aprecia una riña en la que un adulto protagoniza una agresión contra estudiantes menores de edad en las afueras del Bachillerato Francisco I. Madero, en el municipio de Amozoc, reprobamos totalmente estos hechos de violencia.

Como sociedad debemos construir entornos de respeto, diálogo y sana convivencia, especialmente cuando se trata de la integridad y seguridad de nuestras niñas, niños y jóvenes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc se ha conducido siempre con respeto hacia la ciudadanía y, a través del área de Prevención del Delito, ha impulsado de manera permanente acciones, programas y estrategias encaminadas a fomentar la prevención de la violencia y fortalecer la cultura de la paz.

Asimismo, queremos informar que, a través de nuestro Centro de Control y Comando (C2), se recibió el llamado de auxilio correspondiente, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron de manera inmediata al lugar de los hechos para atender y auxiliar ante dicho altercado.

Cabe destacar que, por petición de los directivos del Bachillerato Francisco I. Madero, se han llevado a cabo pláticas y actividades constantes dirigidas a la comunidad estudiantil, abordando temas relacionados con el acoso escolar, la prevención de la violencia y la sana convivencia, reforzando así las acciones preventivas dentro de las instituciones educativas.

De igual manera, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y las instancias correspondientes, dará seguimiento puntual a este caso para que se actúe conforme a derecho y se apliquen las medidas correspondientes dentro del marco legal que compete a cada autoridad.

Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la seguridad, tranquilidad y bienestar de las familias de Amozoc.