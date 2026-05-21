Impulsa Tonantzin Fernández el talento deportivo con las Becas Xelhua 2026

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Con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo y respaldar a las y los jóvenes talentos del municipio, el Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, a través de la Secretaría de Bienestar, invita a aprovechar los últimos días de inscripción al programa “Becas Xelhua 2026”.

Por segundo año consecutivo, esta iniciativa busca brindar apoyo a deportistas cholultecas, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el impulso al deporte como una herramienta para promover una vida saludable, el desarrollo integral y el fortalecimiento del tejido social.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 22 de mayo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, ubicadas en avenida 9 Poniente número 505, barrio de Santa María Xixitla, San Pedro Cholula.

Tonantzin Fernández destacó que este programa representa una acción concreta para respaldar el talento local y generar más oportunidades para las juventudes, fortaleciendo una política pública cercana a las necesidades de la población y comprometida con el bienestar de las familias cholultecas.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula continúa consolidando un gobierno de puertas abiertas que impulsa el desarrollo de las y los ciudadanos a través del deporte, la participación y el bienestar social.