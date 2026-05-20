Detienen en Amozoc a presunto miembro de la delincuencia organizada

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 20 de Mayo de 2026.- Como resultado de los trabajos coordinados entre los tres niveles de gobierno, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Policía Estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc y la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), lograron el aseguramiento de una persona que contaba con una orden de aprehensión vigente.

Los hechos ocurrieron el dia martes 19 de mayo alrededor de las 16:30 horas en la colonia San José La Victoria, Amozoc, donde mediante labores operativas y de inteligencia se llevó a cabo el aseguramiento de un masculino de 37 años de edad, requerido por autoridades federales derivado de una orden de aprehensión vigente.

Posteriormente, la persona asegurada fue puesta a disposición de la FEMDO, autoridad competente encargada de continuar con el debido proceso legal correspondiente.