Analizarán en San Lázaro cambiar a 2028 la elección del Poder Judicial

Jorge Barrientos

El diputado federal Juan Antonio Hernández confirmó que en la Cámara de Diputados se pondrá sobre la mesa el análisis para modificar la fecha de las elecciones del Poder Judicial, con el objetivo de que estos comicios se lleven a cabo el próximo 4 de junio de 2028 y no coincidan con el proceso electoral de 2027.

El legislador explicó que la propuesta busca evitar la saturación de actividades electorales, así como garantizar una mejor organización y participación ciudadana en ambos procesos democráticos.

Indicó que el debate se desarrollará en San Lázaro como parte de las mesas de análisis legislativo relacionadas con la reforma judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto ciudadano.

Juan Antonio Hernández señaló que uno de los principales objetivos es impedir que las campañas y jornadas electorales se empalmen con las elecciones intermedias de 2027, situación que podría generar complicaciones logísticas y políticas.

Asimismo, destacó que el tema será revisado por las distintas fuerzas parlamentarias, quienes deberán evaluar la viabilidad jurídica y electoral de modificar la fecha originalmente planteada para los comicios judiciales.

El diputado reiteró que la intención es fortalecer el proceso democrático y brindar mayor claridad a la ciudadanía sobre cada una de las elecciones que se desarrollarán en el país.