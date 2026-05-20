No se aprueba “Perfect Day México” por ser posible ecocidio

EL VALLE

Quintana Roo, Méx. – La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, anunció este martes que el gobierno federal no aprobará el proyecto turístico “Perfect Day México” impulsado por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.

El proyecto contemplaba la construcción de un megaparque acuático y complejo turístico sobre la costa de Mahahual, en el sur de Quintana Roo, una zona cercana al sistema arrecifal del Caribe mexicano. La obra incluía playas artificiales, toboganes, piscinas, restaurantes, bares y áreas recreativas destinadas principalmente al turismo de cruceros.

Durante un evento oficial de la SEMARNAT, Alicia Bárcena declaró: “No se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean”.

La funcionaria añadió que incluso la propia empresa analizaba desistirse voluntariamente del proyecto, aunque dejó claro que la postura oficial del gobierno ya era rechazarlo.

La decisión ocurrió después de semanas de protestas de organizaciones ambientalistas, activistas y habitantes de Mahahual, quienes denunciaron que el desarrollo podría causar daños graves a manglares, arrecifes y ecosistemas costeros de la región. Colectivos como Greenpeace México y grupos ambientalistas locales impulsaron campañas digitales y recolección de firmas contra el proyecto.

Según diversos reportes, la petición para detener el megaproyecto acumuló millones de firmas en línea y generó presión pública nacional e internacional.

Un día antes del anuncio oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que el gobierno no permitiría ningún proyecto que pusiera en riesgo el equilibrio ecológico de Mahahual y los arrecifes del Caribe mexicano. Sheinbaum informó que solicitó a Semarnat realizar una revisión exhaustiva del caso.

El proyecto “Perfect Day México” representaba una inversión estimada cercana a mil millones de dólares y buscaba convertir Mahahual en uno de los principales destinos turísticos para cruceros de Royal Caribbean en América Latina. De acuerdo con reportes previos, el complejo pretendía recibir hasta 20 mil visitantes diarios.

La polémica también dividió opiniones en Quintana Roo. Mientras grupos ambientalistas alertaban sobre un posible “ecocidio” y afectaciones irreversibles al ecosistema marino, sectores empresariales y autoridades locales defendían el proyecto argumentando que generaría miles de empleos y detonaría la economía del sur del estado.

Hasta el momento, Royal Caribbean no ha emitido una postura definitiva sobre el rechazo oficial, aunque agencias internacionales reportaron que la empresa todavía no había recibido formalmente la notificación gubernamental.