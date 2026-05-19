Presunto involucrado en la masacre en Tehutzingo se dedicaba al abigeato

“El Pony”, presunto involucrado en los homicidios en Tehuitzingo, era sobrino del dueño del rancho

Lo identifican como miembro de la banda de “Los Chetos”

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Juan Manuel N., alias “El Pony”, de 20 años de edad, señalado como uno de los presuntos responsables de la masacre ocurrida en la comunidad de Texcalapa, Tehuitzingo, donde fueron asesinadas 10 personas, entre ellas una bebé recién nacida.

De acuerdo con fuentes policiales, el detenido es sobrino de Cecilio N., propietario del rancho donde ocurrieron los hechos y, presuntamente, tendría vínculos con una banda dedicada al robo de ganado conocida como “Los Chetos”, originaria del estado de Morelos.

De acuerdo con reportes extraoficiales, Juan Manuel N., ya contaba con antecedentes relacionados con hechos violentos y robo de ganado. Incluso, habría sido señalado anteriormente por agredir con arma de fuego a un comerciante en el mercado ganadero El Moralillo y retenido en Piaxtla por el presunto robo de becerros.

Las investigaciones apuntan a que durante el ataque también fueron robados aproximadamente 800 mil pesos destinados presuntamente para la compra de ganado.

La captura se realizó la noche del lunes 18 de mayo, cuando el joven de 20 años circulaba en motocicleta en el municipio de Tehuitzingo. Trascendió que al momento de su detención también portaba aparente droga.

Autoridades señalaron que el arresto fue posible gracias al análisis de cámaras de vigilancia y al seguimiento de las investigaciones ministeriales tras el multihomicidio.

Las primeras líneas de investigación apuntan a una disputa familiar relacionada con propiedades, dinero y conflictos internos entre integrantes de la familia.

Entre las víctimas se encuentran Cecilio N., Marcela N., Roberto N., Martha N., Gabriela N., José María N., Kevin N., Efrén N. y José N., además de una bebé de apenas un mes y 20 días de nacida.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en uno de los hechos más violentos registrados recientemente en la Mixteca poblana.