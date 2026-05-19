Cayó el primero como supuesto responsable del multihomicidio en Tehuitzingo

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que detuvo a Juan Manuel N., derivado de actos de investigación por los hechos en un inmueble del municipio de Tehuitzingo, donde perdieron la vida 10 personas.

La institución mantiene una investigación amplia, exhaustiva y coordinada respecto a los hechos registrados el pasado 17 de mayo de 2026, cuando fueron localizadas nueve personas sin vida al interior de un inmueble ubicado en la localidad de Texcalapa. Asimismo, se confirmó que una mujer, lesionada en el lugar, perdió la vida mientras era trasladada para recibir atención médica.

Entre las víctimas se encontraban tres menores de edad, incluida una bebé de un mes de nacida, quien falleció por asfixia mientras era protegida por su madre durante el ataque. De acuerdo con las primeras indagatorias, siete de las víctimas pertenecían a una misma familia, mientras que las otras tres eran trabajadores que realizaban labores en el lugar al momento de los hechos.

Desde que se tuvo conocimiento del caso, la FGE desplegó un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, además de agentes ministeriales y peritos especializados.

Como parte de las diligencias realizadas, se llevaron a cabo entrevistas con vecinos, familiares y primeros respondientes; inspecciones ministeriales; análisis de videograbaciones; sobrevuelos con dron; así como cateos en distintos puntos.

La Fiscalía General del Estado reitera que las investigaciones continúan en curso y, con el propósito de no comprometer el debido proceso ni las líneas de investigación abiertas, se reservará información adicional hasta que las condiciones legales lo permitan.