Podrían ampliar una semana la feria de Puebla

Erika Méndez
El coordinador de la feria de Puebla, Juan Carlos Moreno Valle, informó que analizarán ampliar una semana la próxima edición de dicho evento.
Este 2026 fue un gran éxito y muchos habitantes consideraron que faltaron días, para disfrutar las atracciones.
Por ello, han determinado que en 2027 podría pasar de 18 a 25 días.
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