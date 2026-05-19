Todavía sigue libre el principal sospechoso de los homicidios en Tehuitzingo: FGE

Erika Méndez

Ya hay un detenido por el multihomicidio en Tehuitzingo, informó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor.

En conferencia de prensa, precisó que se trata de un sujeto aprehendido el pasado lunes por su probable participación en los hechos, aunque evitó detalles sobre la identidad, para no entorpecer las investigaciones.

Señaló que Alfredo N, el principal sospechoso sigue libre; sin embargo, forma parte de las líneas de investigación, debido a sus problemas de adicción, aunque también está en análisis el conflicto por las tierras.