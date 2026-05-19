Confirman detención de supuesto involucrado en la matanza en Tehuitzingo

Desde Puebla

La titular de la Fiscalía General del estado Idamis Pastor Betancourt informó que ya hay una persona detenida por el asesinato de 10 personas en Tehuitzingo.

Señaló que ya fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el proceso correspondiente.

Confirmó que nueve personas murieron del ataque y una bebé por asfixia.

Reiteró que la principal línea de investigación apunta a presunto conflicto familiar.

Además, dio los nombres de las victimas.

Cecilio de 55 años.

Marcela de 48 años

Jose M. De 16 años.

Gabriela de 22 años.

Roberto de 35 años.

Marta de 29 años.

Carolina de 1 mes.

Efren de 50 años.

José de 59 años.

Kevin de 15 años.