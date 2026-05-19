Consumía drogas en vía pública en Atlixco

Desde Puebla

Como parte de las acciones permanentes para combatir delitos contra la salud, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco realizaron la detención de un masculino en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Coyula.

Durante recorridos de vigilancia, policías municipales detectaron a un hombre consumiendo presuntas sustancias ilícitas en la vía pública, por lo que procedieron a una inspección preventiva conforme a protocolo.

Tras la revisión, los uniformados aseguraron sustancias con características similares a marihuana y metanfetamina, además de una pipa de cristal utilizada presuntamente para el consumo de narcóticos.

El detenido, identificado como Martin “N”, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud.