“Humanismo mexicano” al estilo Eduardo Romero y su 4T en Pahuatlán

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Indefendible.

Inhumano.

Cada día hay más pruebas CONTUNDENTES de que muchos presidentes municipales son basura, no solamente política, sino también humana, que no sirven ni como autoridades y mucho menos a sus semejantes:

Un ejemplo lo dio el edil ex priísta neomorenista de Huauchinango, Rogelio López Angulo, a finales del noviembre pasado, cuando dejó morir –literalmente –a don Guillermo, un hombre de la tercera edad necesitado de apoyo, cuyos vecinos pidieron en redes sociales, pero que tanto el munícipe como su DIF ignoraron hasta que falleció: Ni como ser humano sirve

De la misma escuela es Eduardo Romero, alcalde de Pahuatlán, que primero ganó el cargo por la vía independiente y después la reelección con las sigla s de Morena, el partido del presunto “nuevo humanismo mexicano”, que en ese Pueblo Mágico de la Sierra Norte de la entidad ¡no sirve para una chin…!.

El 25 de abril pasado, por instrucciones directas del presidente Eduardo Romero Romero, el DIF Pahuatlán—encabezado por la esposa del edi, Griselda Alfaro— rechazó brindar el servicio de ambulancia a una paciente con cáncer terminal, que regresaba a su hogar para pasar los últimos días junto a su familia.

¡ATENDIDA EN HIDALGO… DESDEÑADA EN PUEBLA!

La víctima contaba con un dictamen médico que confirmaba que ya no existían tratamientos adicionales para su enfermedad. Era trasladada desde su centro de atención médica hacia su domicilio, apoyada inicialmente con una ambulancia del municipio de Tenango de Doria, Hidalgo. Pero el vehículo sufrió una avería en el tramo carretero Paciotla-Muñeco Cristo Rey y su familia pidió a apoyo al ayuntamiento “humanista” de Pahuatlán, dado que la paciente requería suministro constante de oxígeno y condiciones adecuadas para su traslado.

La solicitud fue negada, incluso, con saña de Eduardo Romero Romero. Familiares y testigos aseguraron que el propio alcalde dio la orden verbal al conductor de la ambulancia del DIF para no movilizar la unidad ni otorgar ayuda alguna. El personal del organismo asistencial acató la indicación y no brindó el apoyo, a pesar del estado crítico de la paciente.

Días después, la mujer falleció en su domicilio sin recibir la asistencia solicitada a las autoridades locales. Los familiares expresaron su rechazo y calificaron al edil como “una porquería de ser humano”, aunque me permito diferir un poco en el último punto: ¡Ese presidente municipal no merece la categoría de “humano”!

Denuncian que este hecho refleja la indiferencia de la actual administración ante necesidades básicas de salud de la población. Para los afectados, la negativa representa una falta total de sensibilidad y de cumplimiento de responsabilidades de quien, supuestamente,está obligado a garantizar servicios esenciales a los ciudadanos y que acumula varias fallas graves, como el ecocidio: Alcalde ecocida: Acusan a Eduardo Romero de talar árbol en Pahuatlán para permitir festival musical

TAMPOCO EL DELEGADO DE GOBERNACIÓN

En su desperacion, familiares de la víctima buscaron al delegado de Gobernación, Jose Alfredo Barrón García, para que les ayudara y él quedó de comunicarse, pero nunca lo hizo y menos brindó apoyo o solidaridad alguna.

La indiferencia de este funcionario estatal hacia un tema tan delicado, como una mujer deshauciada que quiere regresar a morir a su hogar, explica en gran medida por qué Eduardo Romero y su ayuntamiento hacen –REALMENTE- lo que quiere en detrimento de los pahuatlecos: A madrazos terminó el “festival de la sierra” de Pahuatlán

Hasta el momento, ni el presidente municipal ni directivos de su DIF han justificado por qué se negaron a apoyar a una persona en su lecho de muerte y, lo peor, es su valemadrismo, indiferencia ante las necesidades y circunstancias de una toda una familia que, además de la inminente pérdida de uno de los suyos, tuvieron que sufrir la estupidez e inhumanidad de Eduardo Romero.

¡URGE PONER EN CINTURA A MUCHOS ALCALDITOS!

Tal vez sea necesario que alguien –en Morena, el Congreso o el PROPIO gobierno del estado –haga ver a todos los presidentes

municipales que los vehículos oficiales NO SON propiedad personal, sino para servicio, uso y beneficio del pueblo. Así lo demuestra el hecho de que los propios helicópteros de la administración estatal se usan para trasladar heridos y/o enfermos: Trasladan en helicóptero a dos heridos graves tras volcadura de un autobús Futura en Huauchinango

¿Por qué algunos alcaldes no siguen el ejemplo del gobernador Alejandro Armenta de dar un uso ÚTIL, HUMANITARIO y de BENEFICIO POPULAR a las unidades oficiales?: Paciente trasladada vía aérea desde Venustiano Carranza hasta Puebla capital

¿Acaso personajes como Rogelio López Angulo, Eduardo Romero y demás tienen guano en el cerebro y atole en las venas?

¡Que viva “el nuevo humanismo mexicano” en Pahuatlán!.