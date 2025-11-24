Ni como ser humano sirve

DEBATE

Puristas o gente supuestamente religiosa defiende la teoría de que, si no sirves como humano, tampoco en tu profesión, aunque la historia, incluso mexicana, registra casos de personas inteligentes, exitosas y profesionales, pero sin valor individual REAL, como los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y/o Andrés Manuel López Obrador.

Pero también hay gente como el presidente de Huauchinango, el ex´priísta y neomorenista Rogelio López Angulo, cuya indiferencia e ineficacia ante las pasadas lluvias e inundaciones, inclusive, le valieron el regaño presidencial y demostraron su ABSOLUTA INUTILIDAD política y gubernamental: Video: Regaña la presidenta Sheinbaum al alcalde Rogelio López Angulo

Lo peor de López Angulo, quizás, no sea su INCOMPETENCIA como alcalde, sino que tampoco sirve como ser humano y lo demostró a mediados de este mes, cuando en redes sociales gente de su municipio pidió PÚBLICAMENTE apoyar a don Guillermo, una persona de la tercera edad sin familiares ni documentos, quien se encontraba en una situación complicada.

Vecinos y personas de buen corazón no solamente solicitaron a través de redes sociales el rescate de don Guillermo, también acudieron a instancias del ayuntamiento huauchinanguense, donde colaboradores del edil les dijeron que “por el momento no hay apoyos ni despensa disponibles”, pese al supuesto “humanismo” pregonado por la 4T que, dicen, seguir el alcalde y sus allegados y a los 435 millones 659 mil 84 pesos de presupuesto manejado por este gobierno municipal durante el 2025.

¡MÁS DE 435 MILLONES DE PESOS QUE NO QUISIERON UTILIZAR PARA SALVAR A UN HOMBRE VULNERABLE, SOLO Y DE LA TERCERA EDAD!

Con recursos por 8 millones 325 mil 589 pesos, la presidenta del DIF municipal, a cargo de Liliana González Cabrera, esposa de Rogelio López Angulo y su directora Adriana Mejía Duarte, ex cuñada del edil y ahora esposa del director de Vialidad municipal, Edgar Sebastián Sánchez Valencia…¡tampoco movieron un dedo en apoyo a una persona de la tercera edad, sola y en situación vulnerable!.

Vecinos y personas alertaron que la situación de la víctima era delicada, una y otra vez pidieron el respaldo, tanto del gobierno como de particulares, hasta que don Guillermo falleció ¡sin que López Angulo y su DIF municipal hicieran algo, para rescatar o, al menos, darle una muerte digna y mejor a esta gente mayor, que, inclusive, necesitaba pañales, una valoración médica, ya que tenía herida expuesta!.

Como buenos burócratas, usaron el pretexto de que carecía documentos y, por ello, no podía recibir respaldo, rescate o programas sociales del “humanista” ayuntamiento de Huauchinango. Afortunadamente, don “bolillo”, como le decían con afecto sus conocidos, no falleció solo, sino que miembros de una ONG intentaron socorrerlo, aunque sus padecimientos eran demasiado graves, agrandados por la indiferencia, inutilidad e inhumanidad del edil y sus colaboradores.

¿De veras les costaba mucho a López Angulo, Liliana González y Adriana Mejía enviar una brigada médica a la casa del anciano enfermo, llevarlo a un hospital y atenderlo, pese a que no tuviera “papeles”?

COMO NO PODÍA VOTAR Y TAMPOCO TENÍA FAMILIA…LO DEJARON MORIR: EL “HUMANISMO” DEL AYUNTAMIENTO MORENISTA DE HUAUCHINANGO

¿O ignoraron la petición de ayuda, simplemente, porque “Bolillo” carecía de documentos y familia; es decir, NO PODÍA VOTAR por el presidente municipal y su camarilla?. Así que lo dejaron morir sin apellidos, fecha de nacimiento y papeles que lo reconocieran oficialmente.

Don Guillermo vivió sus últimos días con llagas en el cuerpo, en una pequeña casita de madera, rodeado de silencio, soledad y frío, mientras el DIF municipal dispuso de más de 8 millones de pesos este año e, inclusive, el ayuntamiento de López Angulo tiene un presupuesto de egresos 2025 con 9 millones 709 mil pesos para “Ayudas Sociales” y/o un total de 238 millones 800 mil pesos en el rubro de “Desarrollo Social”.

El sufrimiento, soledad y muerte de “Don Bolillo” sirvió para una cosa: Ratificar que López Angulo NOSIRVE como político y demostrar que ni siquiera es bueno como ser humano.

NUEVAS DENUNCIA Y QUEJA CONTRA VIALIDAD-HUAUCHINANGO

Si el DIF Huauchinango no sirve para maldita la cosa, no es de extrañarse que otras áreas del ayuntamiento, como Vialidad, tampoco.

Así lo corroboró lo sucedido el jueves 20 de noviembre a las 6 30 de la tarde, cuando Josefina Hernández fue atropellada por una camioneta BYD gris modelo 2025 con placas de Puebla supuestamente manejada por Daniela Carrillo Sánchez, quien, en un principio, hizo lo correcto y se quedó en el sitio del percance.

Se presentó el subdirector del hospital general de Huauchinango, Fidel Cruz Cabrera, que ofreció hacerse cargo de los gastos hospitalarios; pero, cuando familiares de doña Josefina le pidieron trasladarla a otro nosocomio, debido a que la víctima tenía múltiples y fuertes heridas, el presunto médico lo negó e hizo que su sanatorio no la dejara salir.

Ni la causante del accidente ni el burócrata del hospital general de Huauchinango aceptaron darle a la víctima la atención requerida, tal vez, porque Vialidad Municipal y su agente, Arturo Martínez Córdoba, la dejaron huir e, incluso, la dependencia de Edgar Sánchez y el propio Fidel Cruz habrían presionado a los allegados de doña Josefina, para que aceptaran un “acuerdo” extrajudicial” y no denunciaran a la causante del percance, pese a que no garantizaron el adecuado tratamiento médico de la herida.

Ante el cúmulo de presuntas anomalías de la propietaria de dicha camioneta, el subdirector del hospital señalado y TODA EL ÁREA de Vialidad del ayuntamiento de Huauchinango, parientes de Josefina ya acudieron al Ministerio Público a abrir la carpeta de investigación contra todos ellos, porque –inclusive, el de tránsito Arturo Martínez y Edgar Sánchez la dejaron llevarse su unidad, hicieron que la grúa se la entregara.

¿De a cómo no habrá sido la “generosidad” del área de Vialidad de dicho ayuntamiento – no con la mujer lesionada, de extracción sencilla – sino hacia la conductora del lujoso vehículo?