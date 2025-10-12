Video: Regaña la presidenta Sheinbaum al alcalde Rogelio López Angulo

Abelardo Domínguez

En su cara, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le dijo al edil de Huauchinango, Rogelio López Angulo, que prefería creerle a la gente y no a él.

También le espetó que mientras él presumía que, supuestamente, hacía mucho por los damnificados, ellos le aseguraban que él y su ayuntamiento no les apoyaban en nada.

Por cierto, para la instalación del albergue que da cobijo y alimentos a los damnificados, se desmontó el templete que iba a servir en el informe de Rogelio López Angulo, alcalde Huauchinango.

En la visita del gobernador Armenta, por cierto, el alcalde anduvo errático, callado y con una sonrisa perdida.