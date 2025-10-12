367 albergados en zonas de contingencia: DIF estatal

-Además, continúa el reparto de apoyos para las y los damnificados.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Derivado de las fuertes lluvias que afectaron a cientos de familias de la Sierra Norte y Nororiental, el Gobierno del Estado de Puebla, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), ha entregado alrededor de 10 mil despensas, así como más de 12 mil 200 apoyos entre cobertores, colchonetas, equipos de higiene personal y de limpieza.

Del viernes pasado a la fecha, se ha albergado a 367 personas, entre niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores, en localidades de los municipios como Venustiano Carranza, Pantepec, Jalpan, Huauchinango, Zacapoaxtla, Teziutlán, entre otros.

Respecto a los diversos apoyos, el SEDIF ha entregado 4 mil 300 colchonetas, 6 mil 600 cobertores, mil 400 equipos de higiene personal, 400 equipos de limpieza, así como distribuido 11 mil aguas embotelladas.

La solidaridad y el trabajo coordinado entre instituciones públicas y privadas se ha volcado en la ayuda humanitaria en las zonas afectadas del estado, por lo que se continúa con la labor de proporcionar víveres, cobijo, equipos de aseo personal, como para la limpieza, tal como lo instruyó la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, y el gobernador Alejandro Armenta.

Desde la administración estatal se ha promovido una política humanista y con sentido de urgencia, que reconoce las condiciones de vulnerabilidad en muchas regiones del estado y actúa con determinación para mitigarlas, por lo que desde las delegaciones y con la coordinación del director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, trabajan hombro a hombro con las presidencias municipales para asegurar que las despensas lleguen a quienes más lo necesitan.

Por último, el SEDIF exhorta a las familias a buscar estos albergues habilitados en su municipio, para que se resguarden mientras continúan los trabajos de reconstrucción y reparación de caminos e inmuebles.