El vericueto llamado Omar N.

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Nunca he entendido cómo personas que, se puede decir, tienen todo o casi todo en la vida, pueden arruinar su vida por un momento de nublación o de valemadrismo, sintiéndose -como diría el clásico- “Dios en el poder”.

Esto viene a colación por la situación que vive actualmente el exdelantero de las Chivas del Guadalajara, Omar N.

Ahora resulta que todo se desprende de un supuesto préstamo económico que Omar N. le realizó a su cuñado por seis millones de pesos, los cuales jamás le fueron devueltos y fue defraudado, por lo que este emprendió una acción legal mercantil en contra del hermano de su pareja sentimental.

De acuerdo con la hermana del exfutbolista, la demanda se da como respuesta a la demanda antes mencionada.

Con respecto a su versión, las fechas están distorsionadas y carentes de veracidad, pues según la fecha mencionada del supuesto ataque sexual, el exjugador se encontraba fuera de Guadalajara festejando con su mamá el 10 de mayo del año 2019, en Los Mochis, Sinaloa, y de lo cual se tienen pruebas, como reservaciones de hotel y vuelos de avión, fotografías, entre otras.

Por lo pronto, Omar N. fue vinculado a prisión preventiva y tendrá que pasar al menos seis meses en la cárcel en lo que se aportan pruebas por ambas partes para que el juez pueda tomar una decisión.

De acuerdo con el abogado de Omar N., se tienen 57 inconsistencias en las pruebas presentadas por su pareja sentimental y madre de la menor, supuestamente abusada por el exjugador.

Además, agregó que las penas en estos casos varían de un año y hasta 24 de prisión, dependiendo de la modalidad que se le acredite.

Como sea, y obviamente sin exculpar a nadie, la verdad es que, como diría el filósofo de Juárez, “pero qué necesidad”.

Ojalá el asunto se aclare de manera justa y apegada a la ley. Si es culpable, que se aplique toda la ley. Ahora, si es una venganza por un préstamo de dinero no pagado, como argumenta la hermana del exfutbolista, que no se le satanice de manera injusta y, de ser el caso, que recupere su libertad.

Nosotros veremos y diremos.

CRISTANTE SE QUEDA

Se confirmó que pase lo que pase, Hernán Cristante se quedará al frente del equipo camotero los cinco partidos que restan del torneo y que, de no existir un cambio drástico, dejaría su puesto a mediados del mes de noviembre.

LOS BUITRES RONDAN AL PUEBLA

Ahora resulta que ante la noticia de la posible salida de Hernán Cristante, no faltan los buitres que tratarán de acomodar a su gente buscando beneficiarse de la desgracia del equipo camotero.

Según esta versión, un directivo español está siendo ofrecido por su agencia al Club Puebla.

Este personaje responde al nombre de Sergio “Queco” Huerta, quien habría sido ofrecido al “entorno” del Puebla, aunque no a la directiva de manera oficial, para ver la posibilidad de que este señor se incorpore al equipo en lugar de Rafael “Chiquis” García como director deportivo.

La empresa de representación se llama Capitanes Sport Management, con sede en Madrid, España, y según ellos, buscan ya una reunión con los que deciden en Azteca para incorporar a su representado en el Puebla.

Obviamente, estos pobres desconocen por completo el entorno del Puebla, donde una plaga de ratas de dos patas, comandadas por Ro(b)a y el “jorobado de Notre Dame”, junto con una horda de pirujas, son los que realmente manejan las entrañas del equipo camotero, y que mientras estén ahí, nada ni nadie podrá cambiar el derrotero del equipo de la franja.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

