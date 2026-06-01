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Cada vez que una persona le pregunta a la inteligencia artificial (IA) cuál es la mejor AFP, qué banco cobra menos comisiones o dónde conviene comprar un pasaje de bus, detrás de esa respuesta existe un recorrido digital mucho más amplio de lo que parece. Un estudio chileno reveló que la IA no se basa en una única fuente ni responde desde una “opinión propia”, sino que recopila, cruza y sintetiza información proveniente de distintos sitios web, plataformas de video, foros, medios de comunicación y espacios de conversación online para elaborar una recomendación en segundos.

Para entender cómo se construyen esas respuestas, la firma de reputación digital, que opera como agencia GEO, ESBUENISIMO LABS, examinó 100 prompts transaccionales y mapeó 1.492 URLs utilizadas por la IA en ese proceso. En promedio, el sistema recurrió a 15 enlaces distintos por consulta, provenientes de 879 dominios diferentes. En la práctica, eso significa que una recomendación puede generarse mezclando desde notas de prensa y sitios oficiales hasta comentarios en Reddit, rankings, videos de YouTube o experiencias de otros usuarios publicadas en internet.

Según explica Feli Morales, CEO de ESBUENISIMO LABS, “la IA no está cambiando quién tiene autoridad en internet, porque finalmente funciona como un agregador y resumen de información. Lo que hace es tomar múltiples fuentes semánticas para construir una respuesta”. En ese contexto, agrega que este fenómeno demuestra que “hoy la reputación digital se construye en distintos espacios al mismo tiempo”.

El análisis también detectó una fuerte presencia de contenido internacional en respuestas relacionadas con Chile. Aunque el 51,9% de las URLs utilizadas correspondió a sitios nacionales, cerca del 40% provenía de plataformas extranjeras y una parte importante del contenido estaba en inglés. Según el informe, los modelos privilegian profundidad temática, validación externa y contexto antes que la ubicación geográfica de la fuente.

Otra de las conclusiones que sorprendió al equipo investigador fue la capacidad de estas herramientas para incorporar información proveniente de videos, comentarios y conversaciones públicas. “Nos sorprendió la cantidad de fuentes externas que utiliza y la potencia que tienen YouTube, Reddit y las redes sociales en la construcción de respuestas”, señala Morales. “La IA está leyendo la conversación de internet de una manera mucho más amplia de lo que muchas personas imaginan”, afirma.

El informe sostiene además que este fenómeno está comenzando a modificar la forma en que empresas, medios y organizaciones construyen presencia digital. Más allá del posicionamiento tradicional en buscadores, el desafío ahora pasa por mantener coherencia entre distintos canales y espacios donde se forma opinión pública.

“Hoy una empresa, una clínica, una municipalidad o cualquier entidad tiene que pensar muy bien qué quiere que la gente encuentre cuando le pregunta a la IA sobre ellos”, concluye Feli Morales, CEO de ESBUENISIMO LABS. “Ya no basta con tener una buena página web; también importa cómo internet habla sobre ti”.

Según el experto, el avance de las plataformas generativas está cambiando la forma en que las personas se informan, comparan alternativas y toman decisiones online. En este escenario, lo que se conversa en internet, desde reseñas y foros hasta videos y comentarios de usuarios, comienza a tener cada vez más peso en las recomendaciones que entrega la IA.