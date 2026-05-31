Netflix, México 86 y la “Batalla en Estocolmo”

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Amigo lector el próximo 5 de junio se estrenará la película MÉXICO 86, obra coescrita por Gabriel Ripsten y Daniel Krause, dirigida por Gabriel Ripstein y con la Producción y Actuación de Diego Luna.

Esta columna no es un “spoiler” a la película porque no la he visto pero la historia sí la conozco de viva voz por unos de los protagonistas de la misma.

La película gira sobre tres ejes principalmente por lo que nos han dejado ver en los trailers.

La elección de la Sede del Mundial del 86.

El desarrollo de la justa Mundialista que tuvo tres grandes ganadores ARGENTINA, MARADONA y MÉXICO como país y la Afición.

Y por último el castigo que sufrió la FEMEXFUT y el Fútbol Mexicano de NO participar en Justas Internacionales Oficiales por un periodo de 2 años (marginándonos del Mundial Juvenil 89, Juegos Olímpicos 88 y el Mundial de Italia 90).

En esta entrega abordaremos los puntos primero y tercero.

Le daré un preámbulo que muy pocos conocen sobre el Mundial de “Colombia 86”, el mundial que NUNCA FUE…

La FIFA le otorgó la sede a Colombia en 1974 fue una de las primeras acciones desarrolladas por la gestión de Joao Havelange quien recientemente había sido electo Presidente de la FIFA.

Su campaña por la presidencia giro en obtener los votos de las Federaciones y confederaciones pequeñas y que por siempre fueron marginadas por Europa de las decisiones y de los grandes eventos.

Por eso mismo lo primero que hizo fue entregarle la sede del 86 a un país latinoamericano que encajaba perfectamente en el estereotipo de las Federaciones que lo llevaron a la Presidencia de FIFA.

En ese entonces el Presidente de Colombia era Alfonso López Michelsen y el presidente de la Federación Colombiana de fútbol era Alfonso Senior Quevedo.

Ambos compartían la visión del Escaparate mundial que sería para Colombia como país la vitrina del Mundial y el motor de desarrollo económico que puede ser una justa Mundialista y sobre todo el DESARROLLO del Fútbol Colombiano.

Tan grandes era sus expectativas que para la clasificación del mundial de España 82 contrataron al Dr. Carlos Salvador Bilardo con miras a que fuera el técnico de dos ciclos mundialistas el de España 82 y el de Colombia 86.

Bilardo había llegado al fútbol Colombiano vía el Deportivo Cali en el periodo 1976-1979.

Equipo que llevo a disputar la final de la copa liberadores de 1978 ante Boca Jrs que lamentablemente perdió.

Su paso por el fútbol Colombiano sentó las bases del profesionalismo y disciplina táctica que permitieron el surgimiento de la brillante generación colombiana de finales de los 80s y principios de los 90s encabezados por el PIBE VALDERRAMA y RENE HIGUITA con la Dirección Técnica de Francisco Maturana.

De ese tamaño eran las expectativas de Colombia a finales de los 70s para su mundial del 86.

Imagínese Amigo lector los colombianos tenían ya al Futuro Técnico CAMPEON del Mundial 86.

No andaban tan errados sus dirigentes, desgraciadamente dar una sede con tanta anticipación (12 años) no es bueno ya que en ese periodo las personas, el entorno y las circunstancias cambian.

Para el 82 el presidente del País era Belisario Betancur y el presidente de la Federación Colombiana era León Londoño Tamayo, quienes no compartían la idea original de los que consiguieron la sede en el 74.

Aparte que las condiciones que FIFA requería de un país para organizar un mundial eran mucho más altas que las del 74, por evolución propia de la justa y de los negocios alrededor de una

Copa del Mundo, la cual estaba en plena “evolución y ebullición”.

Imagínese Amigo lector que la FIFA requería estadios con una capacidad mínima de 40,000 espectadores para la fase de grupos.

60,000 para las sedes de fases eliminatorias y 80,000 para el partido inaugural y final.

Colombia no contaba con esa infraestructura y si a eso le sumamos su tan complicada orografía propia del país para poder contar con vías de comunicación terrestre y aéreas eficientes.

Y lo más complicado la escalada de violencia por su lucha contra el narcotráfico.

Era imposible poder ser un país sede de una Copa del Mundo.

Como preámbulo podemos decir que Havelange llegó a la presidencia de FIFA en el 74, su primer Mundial bajo su mandato y Dirección fue Argentina 78.

Un mundial muy complicado de gestionar y difícil de hacerlo rentable porque en el poder estaba la Junta Militar del General Vileda y eso ponía en Jaque todo.

Ahí aprendió Havelange que nunca más estaría bajo las órdenes o condiciones de ningún gobierno y mucho menos de militares.

Las condiciones las pondría la FIFA y ningún gobierno por muy poderoso que fuera le marcarían las condiciones.

En este Mundial del 78 Havelange hizo que Adidas y Coca Cola fueran sus dos principales Sponsors y con quienes llevaría al cielo las finanzas de la FIFA.

El Mundial de España 82 fue un éxito tanto en lo deportivo y sobre todo en lo económico. La única sombra que hubo fue por un partido en la fase de grupos entre Alemania vs Austria el cual se le conoce como la “desgracia de Gijón” donde ambas selecciones pactaron i

Un resultado 1-0 favorable a Alemania que le daba la clasificación a la siguiente ronda a ambas selecciones.

Esta mancha existió pero no fue tan escandalosa como el 6-0 de Argentina a Perú en el mundial del 78.

Esos 2 marcadores mostraban que la FIFA no era un “lechado de pureza” en sus acciones y mucho menos en su proceder económico y hasta deportivo.

Para llegar a ser el ente internacional exitoso que es hoy la FIFA tenía permitido hacer todo y de todo con tal de maximizar sus Ganancias.

Ahora si después de este preámbulo entramos a la parte medular de esta columna donde le platicar los acontecimientos que la película de NETFLIX presentará a manera de SÁTIRA y con tintes COMICOS.

Es una historia de ficción, que está inspirada en un contexto político y social de los años 80s en México y el mundo.

En esa década empezaban los años de oro del capitalismo salvaje donde EEUU era su máximo y mejor exponente.

Desde 1981 era un secreto a voces que Colombia renunciaría a ser sede Mundialista.

Que FIFA veía con preocupación que el éxito económico y desarrollo que se había alcanzado en España 82 tuviera un retroceso con Colombia 86.

Por lo mismo todos estaban a la expectativa y había dos hombres de negocios que asistían a la final de España 82 con sus familias y antes de acudir al estadio pasaron a comer a CASA LUCIO en Madrid, Emilio Azcárraga Milmo y Guillermo Cañedo y en medio de uno “Huevos Rotos” y una “Gambas al Ajillo” Azcárraga le dio instrucciones a Cañedo que en cuanto Colombia renunciara a ser Sede, México debería de levantar la mano ante Havelange para ser considerados como la mejor sede alterna para el Mundial del 86.

Ojo amigo lector (le dijo a Cañedo) “levantar la mano ante Havelange” tal cual.

El buscar la mayoría de los 24 votos de los miembros del Consejo de FIFA era Secundario. Tenían que hacerlo primero ante el VOTO del “Gran elector” Joao Havelange.

Y así fue “se fueron con todo y por todo” esa era la instrucción del “Tigre Azcárraga”.

Guillermo Cañedo un genio empresarial que se movía mejor que nadie las altas esferas políticas y empresariales de México y Latinoamérica.

Un hombre agradable, refinado, elegante, creíble de grandes ideas y una espectacular capacidad de negociación.

Para esto era necesario un Dream Team, y vaya que lo conjuntaron

Justino Compean, Oscar Gutiérrez, Rafael del Castillo, Rómulo O’Farril, Emilio Diez Barroso y hasta Fernando Schwartz lo conjuntaban, pura gente de prestigio y probada capacidad y lealtad.

Primeramente a los más importantes hombres de negocios y directores de corporativos en México les llego una invitación muy elegante y persuasiva que los invitaba a un desayuno en el Pent House del edificio sede de la Cámara de Comercio en Polanco firmada por Guillermo Cañedo de la Bárcena.

Los medios de comunicación también fueron convocados.

La expectativa que se generó fue enorme, tan así que la asistencia superó la capacidad del lugar por mucho.

Se tuvo que improvisar en el acomodo de las mesas y sillas para poder sentar a todos los asistentes.

Tuvieron que pedir apoyo a restaurantes vecinos para cubrir el déficit en los alimentos del banquete.

El encargado de coordinar este evento fue JUSTINO COMPEAN hombre recién llegado a las filas de Televisa por recomendación de su suegro (en segundas nupcias) Rómulo O’Farril.

Volviendo al desayuno en este evento se hizo público el interés de la FEMEXFUT por pedir la sede del Mundial del 86, para lo cual necesitaban el apoyo incondicional y basto de la Iniciativa Privada para organizar la fiesta Mundialista.

Y junto con el apoyo incondicional del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado y de todos los niveles de gobierno el Dream Team se puso a la tarea de visitar una a una las 24 Federaciones que componen el Consejo de la FIFA para explicar lo que México tenía y ofrecía como sede.

Todo se hizo en tiempo t forma y ya solo esperaba llegar a la llamada “batalla de Estocolmo” en el Hotel Sheraton de esa ciudad en Suecia.

Donde se reunía el Consejo de la FIFA para desarrollar su congreso y elegir entre las tres candidaturas de los países de América del Norte que se pronunciaron para ser sedes: Canadá, EEUU y México (Brasil se postuló de inicio pero a los pocos días retiró su candidatura).

En esta “batalla” se iba luchar con todo y también se recurrirá a todo lo habido y por haber con tal de obtener la sede.

Canadá era el Rival más débil de los tres.

Ya que No contaban con todos los estadios requeridos sólo ofrecían 9 y basaban todo en su experiencia de haber sido sedes de los Juegos Olímpicos de Montreal 76.

EEUU ofrecían estadios que eran utilizados para Béisbol y Fútbol Americano pero ninguno era diseñado para el lucimiento y disfrute de un partido de futbol soccer.

Los Norteamericanos tenían como líder de su delegación al especialista en negociación en la figura de Henry Kissinger flamante político ex secretario de estado de su país y un hombre con todas las relaciones políticas a nivel mundial, también llevaban de Asesores a los ex jugadores Pele y Franz Beckenbauer (campeones del mundo y leyendas en mundiales) como siempre alguien diría “los Norteamericanos comprando historia” al llevar a estas dos celebridades en su delegación.

México acudía con su Dream Team pero principalmente llevaban la amistad incondicional de Joao Havelange con Azcárraga y Cañedo, (quien quería que el mundial se realizara en México) por sobre cualquier situación, para lo cual ya tenía todo preparado para que eso sucediera.

Aunque todos lo desconocían.

La noche anterior a la votación casi nadie durmió ya que México y Canadá se empezaron a dar cuenta que los votos que tenían asegurados estaban cambiando hacia los EEUU.

Cañedo y su Dream Team se dieron cuenta que EEUU se había movido vía sus relaciones políticas a nivel Gobiernos y estaban persuadiendo a los presidentes y/o secretarios de estado que influyeran en sus Federativos.

Ante ese poder político, México no tenía mucho que hacer y tuvo que recurrir a técnicas un poco más simples pero ingeniosas.

La primera acción fue modificar las carpetas de evaluación que se analizarían el día de la votación.

Para lo cual tuvieron que convencer al Alemán Herman Neuberger (presidente del comité de evaluación) de incluir una nota que los Estadios de EEUU ninguno había sido evaluado por este comité por que la Federación norteamericana los había postulado de manera “tardía” y por lo mismo se desconocía sus condiciones y que tan funcionales serían.

Neuberger por orden de Havelange y en la madrugada y con los recursos de esa época añadieron esa nota.

El Dream Team ya sabía para ese momento que Suecia, Egipto ya habían cambiado su voto y Guatemala estaba bajo una presión muy fuerte de una trasnacional con sede en Atlanta.

Y así por el estilo 4 países más estaban bajo acoso del Gobierno y de los capitales Norteamericanos.

Al amanecer los nervios estaban a flor de piel ya que el momento de la verdad se acercaba las carpetas (ya modificadas) fueron entregadas a cada una de las Federaciones para ser evaluadas junto con la presentación que cada país tendría de 20 minutos para presentar su candidatura.

FIFA asigno el orden de presentación de la siguiente manera CANADA, MÉXICO y EEUU en ese orden.

Se acordó también que las tres delegaciones estarían fuera del salón mientras los otras sedes estuvieran presentándose.

Todos estuvieron de acuerdo de realizar lo así.

Por lo que con esto cada participante desconocía lo que sus contrincantes presentarían y pudieran cambiar su propuesta ante lo que los otros ofrecerían.

La delegación de los EEUU se retiró del hotel sede y salieron para despejarse la mente y preparase para su presentación.

Canadá hizo su presentación ocupando sus 20 minutos reglamentarios.

México continúa de inmediato con su presentación la cual fueron unas diapositivas donde mostraban dos cosas básicamente ” La pasión del pueblo mexicano por el futbol” y “la experiencia previa como comité organizador y de las autoridades por haber sido sede del mundial México 70”.

Cabe aclarar una cosa a “Consejo” del propio Joao Havelange a Guillermo Cañedo le sugirió que su presentación durará 12 minutos.

Que no necesitaban más para presentarse.

México cumplió a , cabalidad ese consejo y termino 8 minutos antes su presentación.

Mientras tanto afuera del Hotel un grupo de manifestantes Italianos se arremolinaban afuera del Hotel para encarar a Kissinger por el asesinato del ex primer ministro Italiano ALDO MORO y que le atribuían a la Administración Carter la “no protección” al político y una supuesta amenaza-advertencia de Kissinger a MORO sobre que su vida corría peligro.

Ese grupo de manifestantes cubrieron tanto la entrada principal como lo posterior y eso entorpeció la entrada de Kissinger y su comitiva.

La seguridad del hotel les abrió paso y pudieron entrar al hotel y conducirse al salón del Consejo de FIFA.

Al llegar mayúscula sería su sorpresa al enterarse que su tiempo de exposición estaba corriendo y sólo les quedaban 10 minutos.

Kissinger se inconformo con Havelange pero este último con voz enérgica le hizo saber que el Poder de las “Barras y las Estrellas” en un Consejo de FIFA desaparece.

La FIFA no es de jurisdicción de ningún país ni gobierno.

Kissinger y su delegación quedaron desconcertados y su presentación de menos de 10 minutos fue un desastre.

Hasta aquí la información que una persona protagonista de esa “Epopeya” me platico es similar a la serie de Netflix de Diego Luna.

Lo que sigue es diferente aunque el resultado en ambas es el mismo…

MÉXICO PAÍS SEDE DEL MUNDIAL DE 1986…

empezare por lo que la Serie comenta ellos describen que la Delegación Mexicana en un receso cambio el orden de cómo se sentaban los miembros del Consejo (habitualmente por orden alfabético) y ahora lo pusieron a manera de que en primera instancia votarán los votos seguros para México y de esta manera en una votación que se tornaba de manera abrumadora fuera influyendo en los que no votaban aún, lo hicieran por México, ante la mayoría que iba alcanzando. Como un efecto domino.

Al final la votación fue una decisión unánime por México…

La otra versión que a un servidor me confío uno de los protagonistas de ese DREAM TEAM me habla de que esa elección la GANO el GRAN ELECTOR de la FIFA….

Si adivino usted amigo lector el mismísimo “jefe de jefes” (dirían los Tigres del Norte),

JOAO HAVELANGE…

según me dice, la noche previa Guillermo Cañedo le dijo a Havelange “estamos muertos” los Norteamericanos ya nos quitaron votos por presiones políticas, a lo que Havelange le dijo “Quédate tranquilo, uds hagan lo suyo y lo demás déjame lo a mí”.

Y así fue todo transcurrió como la serie lo dice hasta llegar al momento de la votación…

Ahí Havelange pregunto a todos si habían leído y analizado el reporte preparado por la Comisión Evaluadora que les habían entregado.???

A lo que todos respondieron que sí.

Acto seguido les pregunto si alguno tenía reparos u observaciones sobre lo leído.

A lo que nadie respondió nada…

Inmediatamente volvió a formular la misma pregunta.

Al no responder nada nadie…

Havelange con voz Enérgica y Firme dijo…

“Al no haber ninguna objeción al análisis realizado por este Consejo, y ante lo escrito en este Análisis se Aprueba de manera Unánime.

y por consiguiente México al reunir las mayores condiciones por sobre las otras sedes es ELEGIDA para ser sede del Campeonato del Mundo de 1986..”

para Havelange ese silencio fue la contundente votación Unánime a favor de la candidatura de México.

Los miembros del Consejo se miraban sorprendidos y atónitos ante la contundencia de Havelange.

Un representante del fútbol africano tibiamente pregunto si así era la votación.

A lo que Havelange enojado golpeó la mesa y con voz más potente y amenazadora dijo ” ya que nadie objeto nada del informe, y en el informe México es el mejor evaluado. MÉXICO ES LA SEDE DEL PRÓXIMO MUNDIAL.”

Y pasaron al siguiente punto de la orden del día de la Asamblea.

Con que versión se queda usted amigo lector…

Con la “Democracia Simulada” o con la “Dictadura Perfecta”….

Yo con la segunda y usted…

Al final el desenlace y el Ganador es el mismo.

Al término de esa asamblea Justino Compean llevaba unas mini botellas de tequila que habían llevado en su equipaje y “brindaron” por el éxito de la candidatura de México todos en el Consejo, menos EEUU y Canadá.

Esa misma noche Kissinger se acercó a Havelange y a Cañedo y al primero le confío que “había manejado la política internacional de EEUU, durante muchos años incluida la guerra de los seis días entre árabes e israelíes, Hoy cometí errores que un diplomático de mi nivel no puede cometer, y por eso fracasamos. Debería de haber consultado con usted antes que nadie sobre si los EEUU podrían ser sedes de un mundial, para que usted nos tuviera en consideración como una posible sede.

A lo cual rectificó y pongo a su consideración que los EEUU puedan ser considerados como sede para el próximo mundial que se lleve a cabo en nuestro continente y también pedirle que el Sr Guillermo Cañedo sea Asesor Personal de nuestra Federación para organizar dicho mundial…”

A lo que Havelange le contesto que no habría ningún problema y así fue…

8 años después en 1994 los EEUU fueron la sede de la Copa del Mundo.

Havelange confiaba tanto en la dupla Azcárraga-Cañedo y en su equipo de Gestión que les cedió a “manos libres” la organización y ejecución del mundial México 86 a cambio de tener asegurada una rentabilidad mayor en un 20% a la obtenida en España 82 que fue de $25 MDD a lo que la FIFA acepto y el Mundial 86 fue un éxito rotundo.

La amistad y la relación de negocios entre AZCARRAGA y HAVELANGE se entrelazo más que nunca.

Tanto éxito y cercanía que el DREAM TEAM sentía tener fue la causa de su fracaso y debacle del futbol mexicano.

Ya que la Soberbia y prepotencia los llevo a no aceptar el castigo que en 1988 la CONCACAF le había impuesto a la selección Juvenil y a los Directivos de ese entonces encabezados por Rafel del Castillo (hay que aclarar que todos eran desechables, incluyendo a del Castillo) aunque ellos se sentían ya como empleados de “Angora” e “intocables” por decirlo de una manera.

Para los directivos era una inhabilitación de por vida.

Realmente ese punto fue el que más le dolió a este grupo de “empleados” (ya que ese castigo había sido impuesto por Joaquín Soria Terrazas (Mandamás de la CONCACAF, de origen Mexicano y con quien Rafael del Castillo tenía una enemistad y rivalidad muy fuerte).

Por eso acudieron muy sobrados a FIFA a “tumbar” el castigo que les habían impuesto por sus trampas en el registro de jugadores en torneos oficiales de FIFA.

MAYÚSCULA sería su sorpresa que ante su actitud altanera, soberbia y de nulo arrepentimiento, que la FIFA no sólo ratifico el Castigó sino que lo amplio a la selección olímpica y a la Mayor para no ir el Mundial de Italia 90.

La Gente de Poder como Havelange siempre tiene la última palabra. Y si palabra no se discute. Mucho menos se apela.

Primero se acepta y después se pide clemencia.

“Y así como espera tu agradecimiento en la bonanza espera tu disciplina y subordinación ante los errores”

Y Azcárraga y Cañedo entendieron que lo que la mano derecha te dio a ganar en el 86, la mano izquierda te alinea y castiga en el 90…

No podían ganar todas…

El liderazgo y la Autoridad de Havelange quedaría en entre dicho.

Lo aceptaron y la amistad y los negocios continuaron.

Hasta que termino con este relato sobre la “Batalla en Estocolmo”.

La película pinta para ser muy entretenida del nivel del “club de cuervos” o la saga de “El Presidente” sobre el FIFA GATE Sudamericano de Amazon.

Lo único que me deja en duda es al parecer la forma en que presentan a Hugo Sánchez “ridiculizándolo” esperemos que no sea así.

Ya que si eso es así es una Falta de Respeto al PENTA PICHICHI y al Más Grande Futbolista que ha dado este país.

No imagino ridiculizando a BABE RUTH o a MICHAEL JORDAN en alguna película norteamericana. Por el contrario ellos siempre Exaltan a sus Figuras y a los más Grandes los convierten en Héroes.

Esperemos que no sea así, ya que si eso hicieron estarían atentando contra Hugo Sánchez y contra el Fútbol Mexicano.

Y ninguno de los dos lo merece.

El que Hugo se haya “acalambrado” en Monterrey después de una batalla de más de 120 minutos con un calor y una humedad infernal no es para degradarlo.

Ese partido lo perdió toda la selección completa y todos son responsables directos no solo Hugo.

Roberto Baggio con toda su grandeza fallo el penal decisivo en la final del 94 ante Brasil y no por eso es el responsable del fracaso de su selección.

Solo el que no llega a esas instancias sabe lo que es. Estar ahí

Ojalá no te hayas equivocado Diego Luna, ya que si lo hiciste tú mismo te estarías degradando y pasarías de ser Diego Luna a ser “dieguito luna”.

“Con la vara que midas… Serás medido”

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

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