WeWork y Michael Page presentan “La Experiencia Laboral México 2026”: el talento prioriza flexibilidad, salud y equilibrio sobre la presencialidad

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56.9% del talento prefiere modelos híbridos, aunque sólo 33% trabaja actualmente bajo ese esquema.

Espacios saturados, ruido y largos traslados están debilitando el valor de la presencialidad

WeWork identifica una nueva presión sobre las empresas: transformar la oficina en una herramienta de productividad, colaboración y atracción de talento

La discusión sobre el regreso a la oficina entró en una nueva etapa. Para el talento en México, la presencialidad dejó de ser una obligación automática y comenzó a depender de algo mucho más concreto: que el espacio de trabajo realmente aporte valor a su día

a día.

Bajo este contexto, WeWork, en colaboración con Michael Page, presentó el estudio

“La Experiencia Laboral México 2026: Ganar bien, vivir mejor y crecer sin renunciar”, una investigación regional basada en cerca de

3,000 encuestas y 150 entrevistas realizadas en América Latina.

Los hallazgos muestran que el mercado laboral atraviesa una redefinición profunda: las personas siguen valorando la colaboración presencial, pero cada vez cuestionan más oficinas que implican largos traslados, saturación, ruido o dinámicas rígidas que no mejoran su desempeño.

Actualmente, el 56.9% del talento prefiere modelos híbridos, principalmente por razones relacionadas con productividad, equilibrio personal y optimización del tiempo. De hecho, reducir los tiempos de traslado se convirtió en el principal motivador para elegir este esquema.

Para WeWork, este cambio refleja una transformación estructural en la forma en que las organizaciones deben entender el espacio corporativo.

“La conversación ya no gira únicamente alrededor de cuántos días se trabaja desde casa o desde la oficina.

Lo que vemos es que el talento espera entornos más eficientes, flexibles y alineados con sus necesidades reales. La oficina necesita volver a justificar el traslado”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica.

El estudio revela que una parte importante de las fricciones actuales proviene precisamente de los espacios físicos. Entre los principales conflictos detectados por los trabajadores mexicanos destacan la dificultad para trabajar en espacios abiertos y ruidosos (37%), la falta de lugares suficientes para todos los colaboradores (35.9%) y la ausencia de infraestructura adecuada como estacionamientos, áreas de descanso o comedores (35.2%).

Estos hallazgos cobran especial relevancia en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde la movilidad y los tiempos de traslado continúan impactando directamente la experiencia laboral y la productividad diaria.

Frente a este escenario, WeWork identifica una evolución en el papel de los espacios flexibles dentro de la estrategia corporativa. Más allá de funcionar únicamente como oficinas, estos modelos permiten a las empresas responder con mayor agilidad a esquemas híbridos, optimizar costos inmobiliarios y ofrecer experiencias más alineadas con las expectativas actuales del talento.

La investigación también muestra una transformación generacional importante. Mientras generaciones mayores priorizan estabilidad y funcionalidad, Millennials y Generación Z esperan oficinas que integren flexibilidad, ergonomía, conectividad y espacios que contribuyan activamente a su experiencia diaria.

En paralelo, el estudio confirma que las organizaciones enfrentan una presión creciente para replantear no sólo dónde trabaja el talento, sino cómo se diseñan las experiencias laborales hacia adelante. Inteligencia artificial, trabajo por resultados, flexibilidad y bienestar aparecen ya como factores estratégicos para atraer y retener talento competitivo.

“Las empresas que entiendan que la oficina ya no es únicamente infraestructura, sino una herramienta de experiencia laboral, tendrán una ventaja importante en atracción, productividad y permanencia de talento”, agregó Hidalgo.

Las conclusiones del estudio apuntan hacia un cambio de fondo en el mercado corporativo: el futuro del trabajo no estará definido por imponer más presencialidad, sino por la capacidad de crear espacios y modelos laborales que realmente respondan a las nuevas expectativas del talento.