Cambio en jefatura de Robo de Vehículos de Huauchinango tras denuncias ciudadanas

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. – Ante múltiples quejas por maltrato, falta de atención y estancamiento en carpetas de investigación, la Fiscalía General del Estado determinó el relevo en la comandancia de Robo de Vehículos de esta región: Manuel Bonilla Quin deja el cargo, y en su lugar asume Néstor Hernández, funcionario con amplia trayectoria y experiencia dentro de la institución.

La medida responde al descontento vecinal registrado durante meses. Ciudadanos afectados por robos de automóviles y motocicletas en Huauchinango y localidades aledañas denunciaron que, al acudir a consultar avances de sus expedientes, eran atendidos con prepotencia por parte de Bonilla Quin y del elemento Carlos Graciano, además de señalar que las indagatorias quedaban abandonadas sin solución. Estas situaciones, sumadas al incremento de delitos contra el patrimonio en la zona, motivaron la intervención de la titular de la dependencia, Idamis Pastor Betancur, para retirar al personal cuestionado.

La población local expresó su confianza en que el nuevo comandante logre reactivar las investigaciones, agilizar procesos y reducir los índices de robo de vehículos, un problema que había generado gran inconformidad por la falta de resultados en las gestiones anteriores.