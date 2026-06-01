En la Biblioteca Central BUAP inauguran exposición de cuentos infantiles

María Huerta

El lobby de la Biblioteca Central de la BUAP alberga la exposición “Más allá de la vista: diseño, inclusión y experiencia sensorial”, compuesta por 56 cuentos infantiles, que abordan la diversidad física, cultural, funcional o afectiva, y cuya finalidad es enseñar a normalizar las diferencias, fomentando la empatía, el respeto y la inclusión desde una edad temprana y se podrán contemplar del 1 al 5 de junio.

Escritos en tinta Braille y elementos en relieve y textura, el objetivo de la exposición es sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad sobre la importancia de reconocer la diversidad sensorial como parte fundamental de los procesos de aprendizaje, promoviendo experiencias de lectura y comprensión desde diferentes formas de percibir el entorno.

La exposición es el resultado del trabajo colaborativo entre 39 alumnos del sexto semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la BUAP y 33 estudiantes del segundo semestre de la Licenciatura en Inclusión Educativa del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE); coordinados por las académicas Verónica Beatriz Gamboa Canales, de Diseño Gráfico BUAP y Susana Cuenca Lara, de la Licenciatura en Inclusión Educativa BINE.

Al evento protocolario asistieron Claudia Rivera Hernández, en representación del secretario General Damián Hernández Méndez; Alejandro Montiel Bonilla, subdirector de extensión y difusión de la cultura BINE; Gloria Carola Santiago Azpiazu, directora de la Facultad de Arquitectura BUAP y María del Rosario Bringas Benavides, responsable de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BINE.