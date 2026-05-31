BUAP realiza su Domingo Cultural en Casa de la Bóveda

Desde Puebla

La BUAP celebró su primer Domingo Cultural en la Casa de la Bóveda, una actividad que se llevará a cabo cada fin de mes, con la intención de acercar la danza, música, historia universitaria y actividades lúdicas a las familias poblanas.

La jornada inició con talleres para crear separadores de libros, memoramas de arte y una muestra de danza con Fandangos de Tarima, de la compañía de Danza Tradicional Xanat y el grupo de música tradicional Puebleando.

Asimismo, se llevó a cabo un recorrido por el Edificio Carolino, lo que permitió al público en general conocer la historia e importancia cultural de este emblemático recinto, símbolo de la Máxima Casa de Estudios en Puebla.