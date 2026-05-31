Aprueban fortalecer seguridad integral en escuelas de Puebla

– Se establecen medidas de prevención y protección para garantizar entornos escolares seguros

Desde Puebla

Con la finalidad de fomentar valores, principios y reglas de integridad y respeto para crear conciencia en la sociedad y fortalecer la seguridad escolar en la entidad, la Comisión de Educación del Congreso del Estado, que preside la diputada Floricel González Méndez, aprobó el proyecto de dictamen para reformar las fracciones III, IV y V, y adicionar la fracción VI al artículo 19 de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Con esta propuesta legislativa se establece la implementación de medidas tendientes a la prevención, detección, autoprotección y denuncia de casos de violencia, conductas ilícitas o consumo de sustancias nocivas para la salud dentro de los planteles educativos y su entorno.

También se considera la importancia de analizar el contexto escolar y los supuestos que pudieran presentarse en cada plantel educativo para la aplicación de mecanismos y estrategias que permitan reducir y evitar riesgos, así como garantizar la integridad y la seguridad integral de la comunidad escolar.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue elaborado aplicando el principio de concentración, con las propuestas legislativas presentadas por el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina y la diputada Modesta Delgado Juárez.

Por otra parte, las integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Estado a que, de manera coordinada con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diseñe, fortalezca e implemente la normatividad en materia de seguridad escolar.

El objetivo es que, conjuntamente con padres y madres de familia, así como con tutores de niñas, niños y adolescentes, y atendiendo el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la perspectiva de género, se fortalezcan los mecanismos de detección y se evite el ingreso de armas o cualquier objeto ajeno al entorno escolar que pudiera provocar daños a los bienes o a la integridad de estudiantes, docentes, directivos y personal de apoyo de los planteles educativos de los niveles básico, medio superior y superior de la entidad.

El proyecto de acuerdo fue elaborado con las propuestas legislativas presentadas por la diputada Azucena Rosas Tapia.

A la sesión de la Comisión de Educación asistieron las diputadas Floricel González Méndez, Ana Laura Gómez Ramírez, María Fernanda de la Barreda Angon, María Soledad Amieva Zamora, Araceli Celestino Rosas y Angélica Patricia Alvarado Juárez.