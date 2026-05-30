Normalistas se manifiestan y generan caos en el bulevar 5 de Mayo

Erika Méndez

Un grupo de normalistas salió a manifestarse este sábado en Puebla.

Generan caos vehicular en diferentes vialidades, sobretodo el bulevar 5 de Mayo.

Los contingentes arribaron en la zona de la Capu, para marchar rumbo a Casa Aguayo, lo que generó bloqueos en varios sitios, como el bulevar Carmen Serdan.

Previo a que los estudiantes llegaran, el gobierno de Puebla desplegó un operativo de seguridad en Casa Aguayo, con policías estatales y vallas.