Normalistas se manifiestan y generan caos en el bulevar 5 de Mayo

Erika Méndez
Un grupo de normalistas salió a manifestarse este sábado en Puebla.
Generan caos vehicular en diferentes vialidades, sobretodo el bulevar 5 de Mayo.
Los contingentes arribaron en la zona de la Capu, para marchar rumbo a Casa Aguayo, lo que generó bloqueos en varios sitios, como el bulevar Carmen Serdan.
Previo a que los estudiantes llegaran, el gobierno de Puebla desplegó un operativo de seguridad en Casa Aguayo, con policías estatales y vallas.
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