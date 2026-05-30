Murio hombre atropellado en Tecamachalco

Desde Puebla
Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de Santiago Alseseca, en Tecamachalco.
A unos metros del taller “Chareto” y antes de pasar la Gasolinera de Alseseca, con dirección a Yehualtepec.
Pobladores alertaron a los números de emergencia luego de observar a un adulto mayor tirado en una barranquilla al costado de la cinta asfáltica.
Paramédicos de Protección Civil Tecamachalco se movilizaron de inmediato y, tras descender a la barranquilla, confirmaron que el sexagenario ya no contaba con signos vitales.
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