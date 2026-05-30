El melanoma silencioso que preocupa en México: Rafa Nadal impulsa campaña de prevención

Staff/RG

Cantabria Labs y Rafa Nadal impulsan la prevención del melanoma con un mensaje clave para México: revisar la piel también salva vidas

Ciudad de México, mayo de 2026. Un lunar que cambia, una mancha que antes no estaba, una herida que no termina de cicatrizar o una lesión que pasa desapercibida durante meses pueden ser señales de alerta. Con motivo del Día Mundial del Melanoma, que se celebra el 23 de mayo, Cantabria Labs impulsa una nueva edición de Objetivo Cero Melanoma 2026, una campaña de concientización y prevención que vuelve a poner el foco en un gesto sencillo, rápido y decisivo: revisar los lunares con la regla ABCDE y consultar a un dermatólogo ante cualquier cambio sospechoso.

La campaña cuenta con el apoyo de Rafa Nadal, embajador de Cantabria Labs, y con la participación del Dr. Juan José Andrés Lencina, dermatólogo y Director Médico de Cantabria Labs; la Dra. Natalia Jiménez, dermatóloga en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y en Grupo Pedro Jaén; y la Dra. Lourdes Navarro, dermatóloga y portavoz de la Fundación Piel Sana. Los especialistas coinciden en un mensaje central: revisar la piel, protegerla del sol y consultar al dermatólogo ante cualquier cambio sospechoso son gestos clave para favorecer el diagnóstico precoz del melanoma.

México y el melanoma: cuando la piel no se quema, también puede haber daño

En México, uno de los grandes retos de la prevención es romper con una idea muy extendida: creer que una piel que no se quema fácilmente está libre de daño solar. Según estimaciones de GLOBOCAN 2022, de la International Agency for Research on Cancer, en el país se registraron 2.198 nuevos casos de melanoma de piel y 833 muertes por esta enfermedad, con una prevalencia a cinco años de 7.596 casos.

Además, investigaciones de la UNAM en 2026 señalan una característica especialmente relevante: en México, con una incidencia estimada de entre 3.000 y 3.500 nuevos diagnósticos de melanoma al año, aproximadamente la mitad son melanomas acrales, un subtipo que puede aparecer en palmas de las manos, plantas de los pies y debajo de las uñas. Por eso, la autoexploración debe incluir todo el cuerpo, no solo las zonas más expuestas al sol.

“El error más común que puede cometer la sociedad mexicana es pensar que, por su fototipo y porque su piel no tiende a quemarse con facilidad, está protegida frente a todas las radiaciones solares. Es importante distinguir que existen diferentes tipos de radiación solar, todas ellas perjudiciales. Algunas son frente a las que el fototipo puede ofrecer cierta protección, pero otras también provocan daño solar silencioso”, explica el Dr. Juan José Andrés Lencina.

El especialista recuerda que la quemadura no es la única señal de alarma: “Existe un daño solar silencioso, que no siempre quema, pero que va atacando nuestro ADN y nuestras células. Y de esto también hay que ser muy consciente, especialmente en un país como México, donde hay personas con fototipos que no se queman con facilidad y no perciben ese daño”.

La regla ABCDE: cinco letras para saber cuándo consultar

La regla ABCDE es una herramienta sencilla para orientar la autoexploración de lunares y lesiones. La A hace referencia a la asimetría; la B, a los bordes irregulares; la C, al color no homogéneo; la D, al diámetro superior a 6 milímetros; y la E, a la evolución, es decir, a cualquier cambio en el aspecto del lunar. El IMSS también ha promovido en México la detección temprana del melanoma mediante esta regla.

“Las señales de alarma de un lunar o una lesión las resumimos con la regla ABCDE. Esto implica que toda lesión que sea asimétrica, tenga bordes irregulares, un color irregular, un diámetro grande —es decir, mayor de 6 milímetros— o una evolución, es decir, que cambie con el tiempo, debe llevarnos a consultar con nuestro dermatólogo. Es una regla muy sencilla y es vital que la población la conozca para prevenir el melanoma”, señala la Dra. Natalia Jiménez.

La dermatóloga insiste en que la revisión no debe aplazarse hasta que aparezca un problema evidente. “Siempre recomiendo realizar revisiones anuales. No hay una edad concreta a partir de la cual deban hacerse: las revisiones son interesantes a cualquier edad. Obviamente, cuanto más sol hemos recibido, mayor riesgo tenemos de desarrollar una lesión maligna, pero es una recomendación aplicable a toda la población mexicana y, en realidad, a la población de cualquier parte del mundo”.

Protector solar: el hábito que todavía cuesta incorporar

La prevención también pasa por un uso correcto de la fotoprotección solar diaria. Según la Fundación Mexicana para la Dermatología, solo 1 de cada 10 mexicanos utiliza protector solar diariamente, una cifra que evidencia cuánto queda por hacer para convertir este gesto en parte de la rutina. “No se trata de extremar las precauciones, sino de reaplicar de verdad el protector solar cada dos horas. Es un gesto que realmente casi nadie hace, y si todos lo hiciéramos sería suficiente, porque ese tiempo está pensado precisamente para mantener la protección”, apunta el Dr. Juan José Andrés.

La Dra. Natalia Jiménez coincide: “Uno de los principales errores es no reaplicar el fotoprotector con la frecuencia necesaria. Recomendamos hacerlo cada dos horas. Otro error muy importante es aplicar poca cantidad, porque así nunca conseguiremos el índice de protección que se indica en el envase. Es importante que interioricemos que hay que reaplicar el protector solar y, por supuesto, evitar exposiciones prolongadas durante las horas centrales del día”.

Aplicar poco producto genera una sensación falsa de seguridad. Por eso, el Dr. Juan José Andrés propone una pauta fácil de recordar: “Para el cuerpo, la medida aproximada sería una una cantidad similar al tamaño de una pelota de golf. Para el rostro, recomiendo seguir la regla de los dos dedos: aplicar crema sobre los dedos índice y corazón y extenderla muy bien por toda la cara. También hay que prestar especial atención a las zonas más expuestas, como la nariz, y a una zona muy olvidada: las orejas”.

La fotoprotección, además, no depende solo de una crema. “Cuando no sea posible evitar la exposición solar, es fundamental apoyarnos en medidas físicas de protección, como camisetas, gorras y gafas de sol. La protección solar diaria no debe depender únicamente de la crema solar, sino de un conjunto de hábitos”, recuerda la Dra. Jiménez.

Heridas que no cicatrizan, manchas que cambian y lunares que evolucionan.

La Dra. Lourdes Navarro explica que no todos los cánceres de piel son iguales. Dentro de los cánceres cutáneos no melanoma se encuentran el carcinoma basocelular, “el tumor maligno más frecuente en la piel”, y el carcinoma escamoso, que puede tener un comportamiento más agresivo. Este último, en fases iniciales, “suele manifestarse como una una mancha rojiza o como una herida que no termina de cicatrizar”. Por eso, insiste, hay que consultar al dermatólogo cuando una lesión no evoluciona con normalidad. “Es crucial que cuando veamos heridas que no cicatrizan en un tiempo adecuado, acudamos al dermatólogo”.

El melanoma, aunque menos frecuente, es el más agresivo. “La forma más común de manifestarse es en forma de mancha oscura o un lunar que cambia y evoluciona, y en menor porcentaje en forma de mancha roja o un nódulo. El diagnóstico precoz es crucial en estos tumores, pero sobre todo en el melanoma, porque tiene tendencia a invadir la piel de alrededor, extenderse a los ganglios linfáticos y otros órganos. Si hacemos un diagnóstico precoz, el pronóstico del paciente va a mejorar considerablemente”, añade la Dra. Navarro.

Niños y adolescentes: aprender a protegerse antes de que sea tarde

La prevención empieza en casa. Los dermatólogos insisten en que los niños aprenden por imitación y que los hábitos frente al sol se construyen desde edades tempranas. “A la sociedad mexicana adulta le diría que, para concienciar a los más pequeños y a la población más joven, es crucial que vean a los mayores protegerse. Al final, aprendemos por imitación. Hay que hacerlo delante de ellos: aplicarse todos juntos el fotoprotector y convertirlo en un hábito. También es muy importante que desde pequeños sean conscientes de la importancia de usar gorras y sombreros”, señala el Dr. Lencina.

La Dra. Natalia Jiménez también pone el foco en el ejemplo: “Tenemos que dar ejemplo no solo en el uso de la fotoprotección, sino también en una exposición responsable. Hay que disfrutar de la playa y de las actividades al aire libre, pero es importante evitar el gesto de acostarnos al sol simplemente para broncearnos. Los niños tienen que ver que nos protegemos y entenderlo como algo habitual, como una forma más de cuidar su salud”.

Rafa Nadal: la importancia de aprender a protegerse desde la infancia

Rafa Nadal conoce bien lo que implica pasar gran parte del tiempo al aire libre. En su caso, el tenis hizo más evidente la importancia de proteger la piel frente al sol, pero también la necesidad de aprender ese cuidado cuanto antes. “Todo lo que se aprende desde pequeño es más fácil de sostener en el tiempo. Por eso creo que la concientización sobre la protección solar diaria es muy importante desde la infancia, para poder interiorizarla como un hábito. En un deporte como el tenis, en el que pasas gran parte del tiempo al aire libre, los efectos del sol se hacen mucho más evidentes”, cuenta Rafa Nadal.

El deportista reconoce que, cuando creció, no existía el mismo nivel de información sobre fotoprotección solar. “Cuando yo crecí no existía toda esta información y no contaba con ese abanico de detalles que me habría ayudado a concienciarme mucho antes sobre la importancia de la protección solar aplicada sobre la piely también de la suplementación oral. Gracias a Cantabria Labs descubrí un mundo nuevo en este sentido y también sus productos”, añade.

En su experiencia como deportista, encontrar una protección compatible con la práctica diaria también fue importante. “Yo soy una persona que suda mucho y tenía muchos problemas para que las cremas se mantuvieran fijas en la piel; además, durante los partidos me tocaba mucho la cara. La protección oral supuso un cambio muy importante para mí, igual que sus productos tópicos, que me dieron la oportunidad de protegerme sin tener que estar pendiente de algo que pudiera perjudicarme durante mi deporte”, explica.

Ese aprendizaje, asegura, también lo traslada ahora al terreno familiar y educativo. “Gracias a ello soy más consciente de la importancia de actuar protegiéndome, pero también de poder concienciar a mis hijos, que son pequeños, para que crezcan con la información adecuada. Son cosas que se pueden prevenir fácilmente si se actúa de la manera correcta”, concluye Rafa Nadal.

Con Objetivo Cero Melanoma 2026, Cantabria Labs México reafirma su compromiso con la prevención y el diagnóstico oportuno, impulsando hábitos de cuidado que pueden salvar vidas. Revisar la piel de manera constante, utilizar la protección solar diaria diariamente y acudir con un dermatólogo ante cualquier cambio son acciones clave para reducir el impacto del melanoma en México.

Este Día Mundial del Melanoma, la invitación es clara: hacer de la salud de la piel una prioridad. Detectar a tiempo puede marcar la diferencia entre una vida en riesgo y un mejor pronóstico. Por ello, invitamos a la comunidad a mantenerse atenta a las redes sociales de @cantabrialabs_mx, donde periódicamente estaremos realizando jornadas de revisión de lunares en Activo Chapultepec como parte de nuestras iniciativas de concientización, prevención y cuidado de la piel.

Detectar a tiempo puede hacer la diferencia.