Encuentran 8 murciélagos en un prescolar de Tilapa

Erika Méndez

La coordinación estatal de Protección Civil de Puebla encontró 8 murciélagos en un prescolar de Tilapa.

Lo anterior, tras un reporte sobre la presencia de dichos mamíferos en el preescolar Manuel Orozco y Berra.

Los elementos se desplegaron junto con Protección Civil Municipal y los retiraron de forma que la integridad de los ejemplares estuviera a salvo. Estos fueron liberados en un área segura y al aire libre.