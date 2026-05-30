Encuentran 8 murciélagos en un prescolar de Tilapa

Erika Méndez
La coordinación estatal de Protección Civil de Puebla encontró 8 murciélagos en un prescolar de Tilapa.
Lo anterior, tras un reporte sobre la presencia de dichos mamíferos en el preescolar Manuel Orozco y Berra.
Los elementos se desplegaron junto con Protección Civil Municipal y los retiraron de forma que la integridad de los ejemplares estuviera a salvo. Estos fueron liberados en un área segura y al aire libre.
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