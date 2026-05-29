En la BUAP finaliza la XXX Asamblea General Ordinaria de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU)

Desde Puebla

Con la aprobación de la Declaración de Derechos Universitarios ─que busca impulsar en todas las universidades del país este modelo de defensa, protección y promoción de los derechos humanos entre sus comunidades─, concluyó la XXX Asamblea General Ordinaria de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), celebrada en la BUAP, en el marco del XXIII Encuentro REDDU.

Esta Declaración de Derechos Universitarios, eje de articulación entre los 34 miembros de la REDDU, es un reconocimiento de la dignidad de quienes integran las instituciones de educación superior, lo cual resulta indispensable para la construcción de la paz, el respeto a la tolerancia y la consolidación de la justicia.

Su fundamentación parte de que las universidades son espacios propios para la formación integral de las personas, el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

De esta forma, las y los defensores de las universidades que integran la REDDU proclamaron los principios y derechos contenidos en esta declaración bajo votación unánime, conscientes de que la diversidad de trayectorias, identidades, expresiones y culturas son una característica propia de las instituciones de educación superior que debe respetarse, visibilizarse y celebrarse como una fortaleza.

La redacción, revisión y corrección de la declaratoria se logró gracias a los trabajos de una comisión liderada por el doctor José de Jesús Guzmán Morales, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Autónoma de Tamaulipas, con la participación de titulares de las defensorías del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Mtra. Andrea Fellner-Grassmann; del Instituto Politécnico Nacional, Mtra. Luisa Alicia Sánchez Vidal; de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dra. Guadalupe Barrena Nájera; la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Dr. Diego García Ricci, y las Autónomas de Guanajuato, Dra. María Corazón Camacho Amador; Baja California, Dr. Carlos Barboza Castillo; Baja California Sur, Mtra. Carmen Elena Arroyo; Chihuahua, Mtra. Liz Aguilera García; San Luis Potosí, Lic. Olivia Salazar Flores; Estado de México, Dr. Gerardo Martínez Gómez y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, M.D. Omar Gerardo Aguirre Ibarra.

También, durante la XXX Asamblea General Ordinaria de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, la maestra en Educación Alejandra Chávez Lomelí, Defensora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presentó el libro digital Fray Bartolomé, ombudsman-defensor de derechos humanos de América, del maestro José Acevedo Acosta, ex titular del área en la misma casa de estudios y ex presidente de la REDDU.

“El libro que tienes en tus manos es la continuación de una idea que nació hace unos 20 años y que se escribió como segunda parte del libro Defensorías universitarias iberoamericanas. Cada capítulo del libro es una exposición de cómo fray Bartolomé se integró y se comprometió en la defensa de los derechos humanos. Así que tendremos seis capítulos, esto es seis modos de ejercer del Ombudsman en su tiempo, en suelo americano, en suelo mexicano”, indicó el autor.