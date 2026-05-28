Entregan en la BUAP presea “Dr. Jorge Carpizo” al Rector de la UABC

Desde Puebla

En el marco del XXIII Encuentro Anual de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), el doctor Luis Enrique Palafox Maestre, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, recibió la presea “Dr. Jorge Carpizo” por parte de este organismo, gracias a su destacada trayectoria en materia de defensoría e impulso al respeto de la dignidad humana.

La distinción fue entregada por la Rectora Lilia Cedillo Ramírez y por el presidente de la REDDU, Diego García Ricci, en el salón Barroco del Edificio Carolino, donde se dieron cita titulares de defensorías de derechos universitarios de instituciones de todo el país.

Al tomar la palabra, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez aseguró que el emblemático recinto se vistió de gala con la presencia y reconocimiento al doctor Luis Enrique Palafox Maestre, quien se caracteriza no sólo por la preocupación que tiene hacia su comunidad, en especial por sus estudiantes, sino por su impulso a una cultura de paz.

Luego de recibir la presea y un reconocimiento de la Rectora, el doctor Palafox Maestre recordó que Jorge Carpizo fue sinónimo de rectitud porque supo integrar la responsabilidad académica con el compromiso ético. Agradeció la distinción, pero insistió en que ésta no se otorga a una persona, sino a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), integrada por 80 mil personas.

“Agradezco esta presea que nos distingue, pero sobre todo nos compromete a velar por un trato digno, justo e igualitario (…) asumimos el compromiso a la defensa de los derechos que promuevan la inclusión y el respeto a la diversidad en cualquiera de sus formas, a fin de impulsar el desarrollo sostenible en un ambiente universitario”.