El Espejo Roto de la IA, impartido por Marcelo García

María Huerta
Marcelo García señaló que la Inteligencia Artificial no es sólo una herramienta, sino un ecosistema.
“No es una herramienta externa, es un modelo matemático”, dijo, al añadir que hoy en día el ser humano lo que hace es delegar cosas a la computadora.
Abundó que en la nueva realidad los alumnos quieren respuestas rápidas y acuden al internet.
Durante una ponencia sobre Agencia de Inteligencia Artificial y Ética Algorítmica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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