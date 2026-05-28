Impulsa Feria de Empleo oportunidades laborales en Cuautlancingo

-Participaron 28 empresas con mil 870 vacantes y salarios de hasta 40 mil pesos mensuales.

-Gobierno estatal fortaleció la vinculación laboral y la capacitación para el empleo formal.

Desde Puebla

CUAUTLANCINGO, Pue.- Con mil 870 plazas laborales ofertadas por 28 empresas, salarios de entre 9 mil 583 y 40 mil pesos mensuales, así como 3 mil 731 vacantes activas en Bolsa de Trabajo, el gobierno estatal encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier fortaleció la vinculación laboral en la región mediante la realización de la Feria de Empleo en Cuautlancingo, como parte de la estrategia de desarrollo con justicia social y prosperidad compartida.

En representación del secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia, destacó que la administración estatal mantiene el compromiso de acercar oportunidades de empleo, capacitación y bienestar a las familias poblanas mediante acciones coordinadas con los municipios, además de la coordinación institucional encabezada por el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro, para consolidar un espacio de encuentro entre empresas y personas en búsqueda de incorporarse al mercado laboral formal.

En la jornada participaron empresas como Alimentos con Idea, Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, Comercializadora Pepsico de México, Danone de México, Distribuidora Liverpool, Procesadora de Alimentos CIMA y La Zarza, entre otras, además de la presencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), organismo que acercó servicios de capacitación y certificación enfocados en áreas administrativas, tecnologías, oficios, autoempleo, emprendimiento y formación de cooperativas, con el propósito de fortalecer las habilidades laborales y ampliar las oportunidades de desarrollo económico para las familias poblanas.

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Alberto Muñoz Alfaro, reconoció la coordinación entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para acercar servicios y oportunidades a la población, además de destacar que la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Plan México, impulsa la generación de empleo, el fortalecimiento de la industria nacional y el crecimiento regional con bienestar.

Esta estrategia avanza con el respaldo de la marca Puebla Cinco de Mayo, la cual promueve el talento local, la inversión y el acompañamiento a emprendimientos y cooperativas como herramientas de inclusión económica y desarrollo comunitario.

Durante el evento participaron la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, María Teresa Alfaro Sanbenico; la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia; la encargada de la Oficina de Representación en Puebla de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Elena Medina Castellanos; el director del Servicio Nacional de Empleo en Puebla, Carlos Armando Popoca Bermúdez; el secretario de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Jovany Surizaday Pedraza Esquivel; y el director de Vinculación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), David Tenorio Palacios.