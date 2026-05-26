Armenta ofrecerá ponencia sobre gobierno y seguridad por invitación de la Sedena

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ofrecerá una ponencia sobre gobierno y seguridad en Ciudad de México por invitación de mandos de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En conferencia de prensa, el mandatario resaltó la importancia del intercambio de experiencias entre las diferentes instituciones de seguridad.
Por otra parte, reveló que este día estará en Puebla la titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de México, Alicia Bárcena, para abordar la sustentabilidad y proyectos en la entidad.
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