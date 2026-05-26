Lo agarraron por robar Bodega Aurrera en Atlixco

Desde Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco realizaron la detención de un masculino señalado presuntamente por el delito de robo a comercio en una tienda departamental de la colonia Revolución.m

La intervención ocurrió tras un reporte ciudadano que alertó sobre una persona retenida por personal de seguridad de una sucursal Bodega Aurrera, luego de presuntamente intentar sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

Al arribar al lugar, los uniformados realizaron el aseguramiento del señalado, identificado como José Manuel “N”, quien posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.