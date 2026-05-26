Guadalajara recibirá asesorías nutricionales gratuitas para perros y gatos durante mayo y junio

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A partir del 16 de mayo y hasta el 7 de junio, Hill’s Pet Nutrition recorrerá distintos puntos de Guadalajara con asesorías nutricionales gratuitas para perros y gatos.

La alimentación de las mascotas debe adaptarse a su etapa de vida, tamaño y necesidades específicas.

Más de 2 mil pet parents participaron en la edición de “Hill’s on Wheels” en Ciudad de México durante 2025 y 2026.

La nutrición es un pilar esencial en la vida y la salud de perros y gatos, pero muchos tutores aún no dimensionan su verdadera importancia ni cuentan con claridad sobre cuál es el alimento más adecuado para su mascota. Esta falta de orientación cobra relevancia si se considera que, de acuerdo con la Association for Pet Obesity Prevention, alrededor del 37% de los perros y 43% de los gatos presentan sobrepeso, una condición que puede afectar su calidad de vida.

En Guadalajara, la necesidad de promover orientación nutricional y cuidado preventivo tiene cada vez mayor importancia. De acuerdo con el Gobierno del Estado, se estima que existen más de 6 millones de mascotas, principalmente perros y gatos. Desde 2021, ya se registraban más de 4.7 millones de mascotas viviendo en hogares jaliscienses, cifra que ha ido en aumento.

Ante este panorama, elegir el alimento correcto no debe basarse únicamente en el sabor, sino en un análisis integral que debe considerar factores como la etapa de vida (cachorro, adulto o senior), el tamaño, el nivel de actividad física y condiciones de salud como obesidad, digestión sensible, enfermedades renales, articulares, metabólicas o urinarias. Además, exceder estas calorías, ya sea con raciones mal medidas, snacks frecuentes o restos de comida humana, puede generar sobrepeso.

“En México, cerca del 70% de los hogares conviven con al menos una mascota, lo que representa aproximadamente 80 millones de animales de compañía, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En este contexto, la nutrición clínica veterinaria debe adaptarse a las necesidades específicas de cada mascota, considerando factores como edad, condición corporal, nivel de actividad o enfermedades concurrentes. Hoy sabemos que la alimentación impacta directamente en su salud metabólica, inmunológica y gastrointestinal, por lo que debe entenderse como una herramienta clave de prevención y bienestar”, explica la Dra. Alexis Ibarra, médica veterinaria especialista en nutrición clínica de Hill’s Pet Nutrition LATAM.

“En medicina veterinaria es muy común observar que el alimento se utilice como una expresión de vínculo emocional hacia perros y gatos; sin embargo, prácticas como compartir sobras o “probaditas” pueden favorecer obesidad, pancreatitis y otras enfermedades metabólicas. En México, entre 35% y 40% de los perros presentan obesidad o sobrepeso. Como profesionales de la salud, también tenemos la responsabilidad de ayudar a los propietarios a comprender que una alimentación adecuada debe responder a las necesidades específicas de cada mascota y no replicar hábitos de alimentación humana.” continuó.

Además del contenido calórico, otros factores clave en la selección del alimento incluyen la digestibilidad, la inclusión de fibras funcionales para la microbiota intestinal, la proporción de proteínas, minerales como fósforo y el tipo de grasas presentes. Tecnologías como ActivBiome+, desarrollada por Hill’s, pionero en nutrición clínica veterinaria, han demostrado beneficiar la salud digestiva, fortalecer el sistema inmune y prevenir el envejecimiento celular prematuro, mediante combinaciones de fibras como pulpa de remolacha, cáscara de nuez y cítricos.

¿Cómo acceder a este tipo de orientación nutricional de forma gratuita?

Con la intención de acercar este tipo de educación nutricional a más familias, Hill’s lanza la iniciativa Hill’s on Wheels, un consultorio móvil que recorrerá distintos puntos de Guadalajara brindando asesorías personalizadas, guiadas por médicos veterinarios con cédula profesional.

“Tras la respuesta positiva que tuvo Hill’s on Wheels en Ciudad de México que en sus ediciones llegó a más de 2 mil personas, buscamos llevar esta iniciativa a más ciudades donde cada vez más familias priorizan el bienestar de sus mascotas. Guadalajara representa una ciudad clave para continuar impulsando espacios accesibles de orientación profesional y reforzar la importancia de la nutrición”, señaló Rebeca Ibarra, Brand Manager en Hill’s Pet Nutrition México.

¿Qué podrán encontrar?

Asesorías nutricionales gratuitas de aproximadamente 20 minutos

Atención personalizada por médicos veterinarios

Recomendación del alimento ideal para tu mascota

Treats y regalos

A través de este consultorio móvil, especialistas brindarán orientación considerando factores como edad, tamaño, nivel de actividad y necesidades específicas de cada mascota.

¿Cuándo y dónde?

Metrocan – 16 y 17 de mayo

Parque La Calma – 23 de mayo

Vía Recreativa (Chapultepec) – 24 de mayo

Plaza La Perla – 30 de mayo

Vía Recreativa (Andares) – 31 de mayo

Parque Italia – 6 y 7 de junio

Horario: De 9:00am a 17:00 hrs.

Acceso: La experiencia está abierta al público y no requiere registro previo. La atención se brindará por orden de llegada.

Con más de 75 años de investigación en nutrición animal, Hill’s desarrolla alimentos respaldados por ciencia y formulados para atender las necesidades específicas de perros y gatos en distintas etapas de vida y condiciones de salud, promoviendo una mejor calidad de vida a través de la nutrición especializada.