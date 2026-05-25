Participó José Chedraui en mesa de seguridad

María Tenahua
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui, participó como cada lunes en la mesa de paz y de seguridad con el gobernador Alejandro Armenta Mier.
Destacó que la coordinación de los tres niveles de gobierno es importante, para combatir la incidencia delictiva en la capital poblana.
“La coordinación entre los tres órdenes de gobierno es fundamental, para desarrollar esquemas de trabajo para la prevención del delito.
En la Mesa de Trabajo de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, que encabeza nuestro gobernador, seguimos avanzando a favor de las y los poblanos”, enfatizó.
Asimismo, reiteró su disposición de trabajar con el mandatario poblano para mantener segura la ciudad.
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