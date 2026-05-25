Epidemia de ébola sigue avanzando: OMS confirma 220 muertes sospechosas y 900 casos probables en el Congo

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a 220 las muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo (RDC) este lunes. Además, confirmó 900 casos sospechosos en el país, tal como lo anunció un día antes Tedros Adhanom Gebreyesus, director del organismo internacional, a través de sus redes sociales.

El jefe de la OMS también informó en su cuenta de X (antes Twitter) que se confirmaron 101 casos por esta enfermedad que, tan sólo el viernes pasado, fue declarada en el nivel más alto de riesgo a nivel nacional.

OMS vuelve a alertar por brote de ébola en Congo

“Hay más de 900 casos sospechosos y 220 fallecimientos sospechosos“, indicó Tedros durante una reunión ministerial virtual de salud organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) de la Unión Africana (UA).

Asimismo, el jefe de la OMS advirtió que la epidemia de ébola en el Congo es “extremadamente grave y difícil“, según retomó la agencia AFP este lunes.

Cabe destacar que el Ministerio de Salud de la RDC indicó el pasado sábado que se habían registrado 204 muertes en tres provincias del país, a partir de 867 casos sospechosos.

El país declaró un brote por ébola el 15 de mayo causado por la cepa Bundibugyo, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

El ébola ha provocado la muerte de más de 15 mil personas en África en el último medio siglo, de acuerdo con la agencia de noticias AFP.

Adhanom Gebreyesus destaca brote en medio de un conflicto nacional

A través de su cuenta de X, el director de la OMS señaló que en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, casi 5 millones de personas viven en medio de un conflicto en curso.

“Hoy en día, 1 de cada 4 personas necesita asistencia humanitaria, y 1 de cada 5 está desplazada internamente”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS

El también biólogo e inmunólogo precisó que la violencia está obligando a las personas a huir, incluyendo a los trabajadores de la salud y humanitarios, lo cual obstaculiza “gravemente” los esfuerzos para rastrear los contactos e infecciones de manera temprana.

“La inseguridad continua y el miedo también están alimentando la desconfianza dentro de las comunidades”, remató Adhanom Ghebreyesus.

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

El Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM, explicó los síntomas del ébola que suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con otras enfermedades infecciosas. Entre ellos destacan:

Fiebre alta

Fatiga

Dolor muscular

Cefalea: que es dolor o molestia en cabeza, cuello o cara

Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, pueden presentarse:

Alteraciones neurológicas

Daño hepático

Daño renal

Choque séptico

Complicaciones hemorrágicas graves

Asimismo, explicó que el periodo de incubación del virus puede variar entre 2 y 21 días. Durante ese tiempo, una persona infectada no transmite la enfermedad hasta la aparición de los primeros síntomas.

¿Cómo se transmite el ébola?

El especialista subrayó que no se transmite con la facilidad de enfermedades respiratorias, la transmisión ocurre por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas infectadas, incluyendo saliva, orina, vómito, leche materna o semen. También puede ocurrir mediante el contacto con tejidos contaminados.

Además, el virus puede transmitirse de animales silvestres infectados hacia los humanos mediante contacto directo con sangre, órganos o fluidos corporales.

El virus no se propaga por vía aérea, por lo que las medidas de contención se enfocan principalmente en el aislamiento de casos sospechosos, rastreo de contactos y vigilancia epidemiológica.