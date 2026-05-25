“Cheque” fue atrapado en Atlixco armado y ebrio

Desde Puebla

Como parte de los operativos de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detienen a un masculino por presunta portación de arma de fuego hechiza sin licencia.

Los hechos ocurrieron en la colonia San José Cuauhtémoc, donde policías municipales detectaron a un hombre consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Durante una inspección preventiva, los uniformados localizaron un arma hechiza abastecida con un cartucho útil, motivo por el cual el masculino fue detenido.

El asegurado, identificado como Ezequiel “N”, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito del orden federal.