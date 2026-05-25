F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores tras la carrera del GP de Canadá 2026

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Andrea Kimi Antonelli, conductor de Mercedes, se mantiene en la primera posición del Campeonato Mundial de Pilotos con 106 puntos tras tres triunfos

El Gran Premio de Canadá 2026 terminó con una actuación dominante de Andrea Kimi Antonelli, quien consolidó su liderato del campeonato con una victoria contundente en el Circuito Gilles Villeneuve este domingo 24 de mayo tras una carrera caótica marcada por abandonos y múltiples intervenciones del Virtual Safety Car. El italiano aprovechó el desorden estratégico y la caída de George Russell por un fallo de potencia para tomar el control definitivo de la prueba y cruzar la meta con más de diez segundos de ventaja.

Detrás, el foco se centró en el duelo de mucha tensión entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, una batalla que evocó su histórica rivalidad de 2021 y que se resolvió en las vueltas finales con un adelantamiento de precisión del británico para quedarse con el segundo puesto.

La competencia también dejó un saldo crítico para varios protagonistas: el mexicano Sergio Pérez sufrió su primer abandono con Cadillac tras un fallo de suspensión cuando peleaba en la zona media, en una jornada donde la fiabilidad volvió a ser determinante. El caos generalizó una lista de retirados que incluyó a Lando Norris, Fernando Alonso y Alexander Albon, mientras que Franco Colapinto destacó con un sólido sexto lugar para Alpine. En un GP de supervivencia, Mercedes se llevó el protagonismo deportivo con Antonelli en lo más alto y Ferrari celebró el podio de Hamilton, mientras Red Bull resistió con Verstappen en el podio pese a problemas de degradación en el cierre.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá 2026?

El Gran Premio de Canadá 2026 terminó de forma abrupta para Sergio Pérez, quien volvió a quedar fuera por un problema de fiabilidad en su Cadillac cuando peleaba en la zona media del pelotón. El mexicano rodaba en el puesto 14, en duelo directo con Esteban Ocon y con opciones claras de firmar su mejor resultado de la temporada, cuando la suspensión delantera derecha colapsó en plena recta previo a la última chicana. El fallo mecánico le provocó una pérdida de control progresiva que lo obligó a reducir velocidad y regresar a pits, donde se confirmó su primer abandono desde su regreso a la Fórmula 1.

Antes del incidente, Checo Pérez había mostrado un ritmo competitivo en un fin de semana complicado para Cadillac, destacando especialmente en la sprint, donde remontó posiciones antes de una sanción que lo relegó en el clasificador. En la carrera principal, incluso con tráfico y condiciones cambiantes en Montreal, mantenía una estrategia sólida y consistencia suficiente para aspirar a puntos. Sin embargo, la fragilidad del monoplaza volvió a ser determinante, dejando al piloto mexicano sin recompensa en una jornada donde el progreso deportivo quedó eclipsado por la falta de fiabilidad del equipo estadounidense.

Gran Premio de Canadá 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

Andrea Kimi Antonelli mantiene el liderato del campeonato con una ventaja de 43 puntos sobre George Russell tras las primeras seis fechas de la temporada, en un arranque sólido para Mercedes que también se refleja en el campeonato de constructores, donde la escudería alemana domina con 72 unidades de margen sobre Ferrari. Sin embargo, el panorama competitivo sugiere una mitad de temporada más ajustada de lo que indica la tabla actual, ya que tanto Ferrari como Red Bull han mostrado una clara tendencia de mejora en rendimiento y ritmo de carrera en las últimas citas, lo que podría recortar distancias en el tramo medio del calendario y reactivar la lucha por ambos títulos.

Campeonato Mundial de Pilotos tras la Sprint del GP de Canadá 2026

Kimi Antonelli (Mercedes): 131 George Russell (Mercedes): 88 Charles Leclerc (Ferrari): 75 Lewis Hamilton (Ferrari): 72 Lando Norris (McLaren): 58 Oscar Piastri (McLaren): 48 Max Verstappen (Red Bull): 43 Pierre Gasly (Alpine): 20 Oliver Bearman (Haas): 18 Liam Lawson (RB): 16 Franco Colapinto (Alpine): 15 Isack Hadjar (Racing Bulls): 14 Carlos Sainz (Williams): 6 Arvid Lindblad (RB): 5 Gabriel Bortoleto (Sauber): 2 Esteban Ocon (Haas): 1 Alexander Albon (Williams): 1 Nico Hülkenberg (Sauber): 0 Valtteri Bottas (Cadillac): 0 Sergio Pérez (Cadillac): 0 Fernando Alonso (Aston Martin): 0 Lance Stroll (Aston Martin): 0

Campeonato Mundial de Constructores tras la carrera del GP de Canadá 2026