El Mundial 2026 obliga a la Liga MX a cambiar todo: así será el inusual calendario del Apertura 2026

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Con la reciente coronación de Cruz Azul en el Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la gran final, el futbol mexicano prácticamente no tendrá descanso. La organización del campeonato ya definió las fechas clave para el siguiente semestre, consciente de que la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá condicionará buena parte de la planificación deportiva.

Un Apertura 2026 marcado por la coincidencia con el Mundial

La principal novedad es que el Torneo Apertura 2026 comenzará el jueves 16 de julio, apenas tres días antes de que se dispute la final de la Copa del Mundo. Esto provocará una situación inédita para el futbol mexicano, ya que la Liga MX y el evento más importante del planeta compartirán protagonismo durante varios días.

Además, la programación oficial contempla el Campeón de Campeones para el 25 de julio y el arranque de la Liguilla el 19 de noviembre. El calendario también establece que la final de ida se jugará el 10 de diciembre y la vuelta el 13 de diciembre, dejando muy poco margen para modificaciones o reprogramaciones a lo largo del semestre.

La coincidencia con el Mundial obligó a los organizadores a diseñar una competencia más compacta de lo habitual. Los equipos tendrán menos espacios para recuperarse entre jornadas y cualquier suspensión o ajuste logístico podría generar complicaciones importantes en el desarrollo normal del campeonato.

Para los clubes, el reto será doble. No solo deberán competir en un calendario ajustado, sino que también tendrán que administrar a futbolistas que podrían regresar de la Copa del Mundo con desgaste físico acumulado. La gestión de planteles y las rotaciones podrían convertirse en factores decisivos para aspirar al título del Apertura 2026.

Mientras Cruz Azul disfruta de su décima corona y los equipos comienzan a moverse en el mercado de fichajes, la atención ya se centra en un torneo que promete ser diferente. El impacto del Mundial 2026 transformará la agenda de la Liga MX y pondrá a prueba la capacidad de adaptación de todos los protagonistas del futbol mexicano.