Masacre en Tehuitzingo… cuando la percepción desbarata la realidad

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Los números no mienten y,según cifras FEDERALES del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y abril de este año Puebla redujo sus índices de varios delitos de alto impacto, como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo, etc.

Pero es claro que la matanza en Tehuitzingo fue una de las peores en la historia reciente de la entidad y, como se esperaba, dio la oportunidad para que la oposición y detractores del actual gobierno estatal salieran al escenario a jalar reflectores y tratar de ganar algunos votos…con el dolor de la familia afectada en dicho municipio.

Más allá del lucro político-electoral y la percepción que puede generar un suceso como ése, lo cierto es que todo apunta a que fue un hecho ÚNICO, PARTICULAR, generado por ambiciones y rencillas familiares NO RESUELTAS y alimentado por las adicciones de un presunto responsable capaz de hacer lo que hizo ¡y encima culpar a sus víctimas!.

MENOS HOMICIDIOS DOLOSOS, SECUESTROS, ROBOS Y FEMINICIDIOS QUE EN 2024 Y 25

Sí, los enemigos del gobierno estatal y su corriente política están deseosos, prestos a recoger votos y generar incertidumbre, para apuntalar sus aspiraciones ante las elecciones concurrentes del año entrante. Pero, en esta ocasión, la realidad no les da la razón en materia de seguridad, porque –reitero –NÚMEROS NACIONALES demuestran una notoria reducción en varios crímenes de gran daño social.

Por ejemplo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública detalla que entre enero y abril del año pasado se denunciaron 27 mil 623 delitos, que en el actual ciclo se redujeron a 27 mil 022 en los mismos meses. Incluso, mientras en los primeros cuatro meses del 2025 se denunciaron 265 homicidios dolosos, en 2026 ese indicador bajó a 211.

La misma fuente informativa –que no depende del gobierno estatal ni la Fiscalía de Puebla (FGE)-puntualiza que entre enero y abril de 2024 se abrieron 275 carpetas de investigación por asesinato intencional, lo que ratifica que el 2026 sí registra una reducción de dicho indicador.Respecto a feminicidios, Puebla registró tres este año, menos que los nueve del 2025 y los 13 de hace dos años.

También disminuyeron los casos de secuestro: Se denunciaron 10 en los primeros cuatro meses del 2025, que disminuyeron a 5 en 2026. Respecto a robos, durante enero y abril del 2024 se anotaron 10 mil 341, que se incrementaron a 10 mil 958 el año pasado, mientras el actual presenta 10 mil 139 sucesos.

Los números del SNSP son claros y demuestran la realidad: Sí hay una disminución de algunos delitos en el estado…por más que un hecho aislado –como el de Tehuitzingo- sea usado POLÍTICA y ELECTORALMENTE-para tratar de generar una percepción diferente de cara a los comicios intermedios del 2027.

CONFIRMADO: DELINCUENCIA ORGANIZADA, AJENA A LA MASACRE DE TEHUITZINGO

Hasta el momento, la masacre en Tehuitzingo no tiene tintes de delincuencia organizada, aunque sí podría relacionarse con el consumo de drogas. Por ahora, lo que se sabe es que se usaron armas de calibres ligeros, 22 y 9 milímetros, que normalmente no son utilizadas por grupos delincuenciales, sino entre particulares: Confirman asesinato de diez personas en Tehuitzingo

Una de las más importantes líneas de investigación es que, según vecinos, en el inmueble donde se cometió la matanza vive un hombre joven también miembro de la familia, que no ha aparecido y que –al parecer – es drogadicto. Se señala que este muchacho ha sido forzado a entrar a anexos por sus vicios, lo que provocó choques entre él y sus parientes:Video: Presunto culpable de masacre en Tehuitzingo culpa a los papás de sus adicciones

El hecho de que se hayan usado armas de al menos dos calibres diferentes confirma que la masacre habría sido cometida por más de una persona y, empero, una de las líneas iniciales de investigación es la de problemas familiares alentados por el consumo de drogas: FGE inicia investigación de la masacre en Tehuitzingo

También queda claro es que los perpetradores son chacales, hienas que no deberían andar en la calle y que no querían dejar viva a ninguna persona, tal vez, porque sus víctimas les conocían y podían identificarles, aunque ello no aplica en el caso de la bebé de apenas meses de edad a la que asesinaron.