Confirman asesinato de diez personas en Tehuitzingo

Entre las víctimas, una bebé de meses y tres mujeres más

Fallecidos, miembros de una misma familia

Desde Puebla

TEHUITZINGO, Pue.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que ante los lamentables hechos ocurridos la madrugada de este domingo en el municipio de Tehuitzingo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron los protocolos de atención e investigación correspondientes.

En el lugar se reporta el fallecimiento de 10 personas, entre ellas seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, quienes presuntamente fueron atacadas por sujetos armados.

Ante ello, la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y autoridades de la Fiscalía General del Estado mantienen un despliegue operativo, así como labores de inteligencia, análisis y coordinación interinstitucional para esclarecer lo sucedido y detener a los responsables.

Ejecutan a 10 integrantes de una familia en Tehuitzingo

Seis hombres, tres mujeres y una bebé de 1 mes y veinte días de nacida fueron víctimas del ataque esta madrugada en su propio hogar en el poblado de Texcalapa.

De acuerdo con los primeros informes, un grupo de hombres irrumpió violentamente en un domicilio y abrió fuego contra las personas del inmueble.

Entre las víctimas habría seis hombres, tres mujeres y una bebé de apenas un mes y 20 días de nacida.

Tehuitzingo se ubica a unos 150 kilómetros de la capital poblana, pasando por Izúcar de Matamoros con dirección hacia Acatlán de Osorio.