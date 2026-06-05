Amanda es el primer ciclón de la temporada en México: estos son los estados con alerta por lluvias intensas

XATAKA MX

Este fin de semana, el calor cederá ligeramente en algunas zonas del país. Sin embargo, las altas temperaturas vespertinas permanecerán en la mayoría de los estados. Este ligero descenso de temperaturas se debe al temporal que provocará lluvias intensas este viernes, especialmente en estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Por otra parte, la Conagua advierte sobre el avance del ciclón tropical Amanda y la posible formación de un nuevo sistemafrente a las costas del Pacífico Sur en estos días. Esto dará pie a lluvias torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado en los estados de Guerreo, Oaxaca y Chiapas, por lo cual autoridades advierten a la población tomar las debidas precauciones.

El clima en México para el viernes 5 de junio

Lluvias

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Guerrero.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco.

Intervalos de chubascos: Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche.

Lluvias aisladas: Sonora, Sinaloa, Durango, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

Máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.

El pronóstico del tiempo para el sábado 6 y domingo 7 de junio

Durante estos días se mantendrá el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre estados del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México. Esto debido al desarrollo de un posible ciclón tropical en el Pacífico Sur, esto provocará lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz, así como precipitaciones de intensas a puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estos estados también se pronostica oleaje elevado y vientos fuertes.

En cuanto a la onda de calor, esta prevalecerá en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se espera que para el domingo finalice en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La Conagua advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que hay que asegurar cualquier objeto que pueda salir desprendido y ocasionar algún accidente.

Sábado 6 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Yucatán.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur , Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.

Domingo 7 de junio