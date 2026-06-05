Identifican a presunto responsable de explosión en Tepeaca

Desde Puebla

El es Alexis N., alias “El Caras”, ya detenido e identificado de manera preliminar como presunto responsable de la explosión en Tepeaca.

Destaca el trabajo de investigación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Hasta el momento, la fiscalía no ha emitido algún comunicado sobre esta detencion.